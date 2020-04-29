NBC: Белый дом дал указание разведке изучить, скрывали ли Китай и ВОЗ данные о вирусе

ТАСС, 29 апреля. Администрация президента США Дональда Трампа дала поручение разведывательным службам изучить, скрывали ли изначально Китай и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) какую-либо информацию о коронавирусе нового типа. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на бывших и действующих представителей Белого дома.

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Соответствующее указание было дано на прошлой неделе Агентству национальной безопасности (АНБ), Разведывательному управлению Министерства обороны США (РУМО), а также Центральному разведывательному управлению (ЦРУ).

Указанным службам поручено еще раз изучить собранную с начала вспышки инфекции информацию, включая перехваты связи, различные донесения, спутниковые изображения и прочие разведданные. В частности, они должны узнать, какой информацией насчет двух исследовательских лабораторий в городе Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса, располагала ВОЗ.