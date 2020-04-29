Помпео: США рассматривают все варианты действий, чтобы не допустить продажу оружия Ирану

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов рассматривают все варианты действий, чтобы не допустить продажу вооружений Ирану после окончания действия оружейного эмбарго, в том числе задействование положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел в 2018 году. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео, отвечая на вопросы журналистов в Госдепартаменте.

"Мы не допустим этого", - сказал он. "Мы будем работать с Советом Безопасности ООН, чтобы продлить запрет на продажу оружия. И в случае, если мы не сможем добиться ни от кого действий, США оценивают все варианты, с помощью которых мы можем это сделать", - добавил Помпео.

При этом госсекретарь утверждал, что Вашингтон может применить и положения СВПД, поскольку США, по его словам, формально остаются участником сделки. "Резолюция СБ ООН 2231 четко говорит об этом: нам не придется объявлять себя участником, в резолюции СБ ООН 2231 недвусмысленно говорится, что США являются участниками, это просто написано там, никакого волшебства тут нет", - заявил глава американской дипломатии. "Так что права, которые прописаны для участников резолюции СБ ООН, полностью доступны всем участникам", - подчеркнул он.

"Мы сделаем так, что, когда наступит октябрь, иранцы не смогут покупать обычные вооружения", - добавил госсекретарь.

Задействование СВПД

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на источники в администрации Соединенных Штатов, сообщала о том, что США попытаются добиться принятия Советом Безопасности ООН проекта резолюции, предусматривающей сохранение оружейного эмбарго в отношении Ирана на основании положений Совместного всеобъемлющего плана действий, из которого Вашингтон вышел в 2018 году.

Источники напомнили, что, в соответствии с положениями СВПД, который был подписан постоянной пятеркой СБ ООН и Германией с Ираном в 2015 году, Тегеран с октября сможет приобретать оружие и военную технику у зарубежных поставщиков. Администрация США намерена этого не допустить и попытаться убедить членов СБ ООН либо продлить срок действия оружейного эмбарго, либо ввести еще более жесткие санкции против Ирана.

По данным газеты, госсекретарь Майкл Помпео одобрил план, согласно которому США с юридической точки зрения все еще являются участником СВПД и якобы вправе потребовать возобновления санкций ООН, которые действовали до заключения ядерной сделки. Если оружейное эмбарго не будет продлено в октябре, то Вашингтон воспользуется этим аргументом, чтобы настоять на возобновлении старых санкций. Теоретически такой вариант действий будет обязателен для исполнения всеми остальными членами ООН, поясняла газета.

Позиция России

МИД России 3 марта распространил комментарий, отметив, что речь о продлении оружейного эмбарго в Совете Безопасности ООН не стоит. В российском внешнеполитическом ведомстве указали на высказывания госсекретаря США в комиссии по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и на размещенное на сайте Госдепа табло с обратным отсчетом до 18 октября 2020 года, когда истекает установленный резолюцией СБ ООН 2231 срок особого порядка поставок в Иран и из Ирана вооружений и военной техники по семи категориям соответствующего Регистра ООН.

"Вызывает категорическое неприятие стремление США навязать миру схему избирательного применения резолюций СБ ООН. Как понимаем, это один из элементов пресловутого порядка, основанного на правилах. Именно такой подход, а вовсе не истечение срока действия тех или иных положений резолюции СБ ООН 2231 является, как выражаются в Госдепартаменте, "порочной дипломатической практикой", - подчеркивал МИД РФ.

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, который ограничил атомные разработки Тегерана исключительно гражданскими целями. Резолюцией предусмотрено пятилетнее сохранение оружейного эмбарго и запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет в течение восьми лет.

Отношения между США и Ираном резко обострились после одностороннего выхода Вашингтона из СВПД 8 мая 2018 года и восстановления против Тегерана режима американских экономических санкций, в том числе в сфере нефтяного экспорта. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что готов к возобновлению диалога с иранскими властями. По его словам, Вашингтон заинтересован в замене СВПД на другой договор, который охватывал бы не только ядерную программу Ирана, но и широкий спектр других вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.

Помощь Венесуэле

Тегеран направляет венесуэльским властям "неизвестную помощь", заявил Помпео.

"За последние дни несколько самолетов, принадлежащих [иранской авиакомпании] Mahan Air доставили неизвестную помощь режиму [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро. Это та же авиакомпания, которую Иран использует для перевозки оружия и боевиков по Ближнему Востоку", - сказал Помпео.

"Эти полеты должны быть прекращены. Со своей стороны страны должны отказывать в полетах [в своем воздушном пространстве], как многие уже отказали этой находящейся под санкциями компании в праве на посадку [на своей территории]", - добавил госсекретарь.

Авиакомпания Mahan Air с 2011 года находится в санкционных списках США за поддержку силам специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Зимой прошлого года авиаперевозчик был внесен в еще один санкционный список, в котором фигурируют те, кого Вашингтон считает причастным к распространению оружия массового уничтожения.