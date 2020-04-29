{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Помпео: США накажут страны, где незаконно задержанные американцы умрут из-за коронавируса

Госсекретарь США призвал "освободить их немедленно"

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты примут меры против властей тех стран, где кто-либо из американцев, которых Вашингтон считает неправомерно задержанными, умрет в результате заражения коронавирусом. Об этом заявил в среду на брифинге в Госдепартаменте госсекретарь США Майкл Помпео.

На эту тему
Время вируса: путь к согласию или пролог к войне?

"Если вы в нынешний период неправомерно задерживаете американцев, и они заражаются и умирают от коронавируса, мы строго привлечем ваше правительство к ответственности", - сказал он.

"Все неправомерно задержанные американцы должны быть отпущены немедленно", - призвал Помпео.

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Президент Туниса продлил режим ЧП на месяц
Он будет действовать в стране, как минимум, до 29 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС