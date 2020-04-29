Помпео: США накажут страны, где незаконно задержанные американцы умрут из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты примут меры против властей тех стран, где кто-либо из американцев, которых Вашингтон считает неправомерно задержанными, умрет в результате заражения коронавирусом. Об этом заявил в среду на брифинге в Госдепартаменте госсекретарь США Майкл Помпео.

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"Если вы в нынешний период неправомерно задерживаете американцев, и они заражаются и умирают от коронавируса, мы строго привлечем ваше правительство к ответственности", - сказал он.

"Все неправомерно задержанные американцы должны быть отпущены немедленно", - призвал Помпео.