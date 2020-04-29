Власти Турции заявили, что пик пандемии в стране пройден

"Уровень смертности от коронавируса в Турции самый низкий в Европе. Пик пандемии пройден, однако снижение показателей должно быть еще более постоянным. Если ограничительные меры будут соблюдаться, то до конца мая нового роста числа заболевших не будет", - подчеркнул он на пресс-конференции в Анкаре.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. С тех пор число инфицированных в республике превысило 117 тыс. Умерли 3 081 человек, выздоровели 44 022.