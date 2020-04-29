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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Турции заявили, что пик пандемии в стране пройден

Как отметил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа, уровень смертности от коронавируса - самый низкий в Европе

АНКАРА, 29 апреля. /ТАСС/. Турции удалось преодолеть пик пандемии коронавируса, заявил в среду министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

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"Уровень смертности от коронавируса в Турции самый низкий в Европе. Пик пандемии пройден, однако снижение показателей должно быть еще более постоянным. Если ограничительные меры будут соблюдаться, то до конца мая нового роста числа заболевших не будет", - подчеркнул он на пресс-конференции в Анкаре.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. С тех пор число инфицированных в республике превысило 117 тыс. Умерли 3 081 человек, выздоровели 44 022.

Теги
ТурцияПандемия коронавируса нового типа
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