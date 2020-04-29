В Конгрессе США сообщили, что Вашингтон хочет покинуть Договор по открытому небу

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Американская администрация действительно хочет выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Это подтвердил, отвечая в среду на вопрос корреспондента ТАСС на телефонном брифинге для журналистов, председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит (демократ, от штата Вашингтон).

"Знаю, что администрация [США] заявляла в той или иной степени, что желает выйти из Договора по открытому небу", - сказал влиятельный американский законодатель. Он комментировал сравнительно недавнюю публикацию в газете The Guardian, в которой говорилось, что и госсекретарь США Майкл Помпео, и глава Пентагона Марк Эспер уже дали в ходе межведомственных консультаций в Вашингтоне согласие на выход из ДОН. "Но мне надо смотреть, подавала ли она (администрация - прим. ТАСС) официальное уведомление о желании выйти. Знаю, что они хотят [поступить таким образом]. Точно так же, как они хотели выйти из Парижского соглашения [по климату] и ядерной сделки с Ираном, но у них в действительности ушло какое-то время на то, чтобы в действительности сделать это", - заявил Смит.

"Думаю, мы сейчас находимся вот в такой ситуации [применительно к ДОН], - отметил конгрессмен. - Считаю, что они (должностные лица исполнительной ветви власти США - прим. ТАСС) намекнули, заявили, но официально еще не сделали этого".

В связи с этим Смит уточнил, что ждет от правительства США в недалеком будущем объявления о выходе из договора. "Я бы ожидал, что, как и в случае с другими договорами, из которых они вышли, что они попытаются это осуществить. И я считаю, что в настоящее время это было бы ошибкой", - подчеркнул законодатель.

Администрация Трампа и ДОН

Представитель американской администрации высокого ранга утверждал 21 апреля в беседе с корреспондентом ТАСС, что США не выходили из Договора по открытому небу, но изучают "издержки и выгоды", связанные с участием в ДОН и рассматривают "все варианты действий в рамках договора".

О рассмотрении американской администрацией во главе с республиканцем Дональдом Трампом идеи выхода из ДОН стало известно в октябре прошлого года от председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиота Энгела (демократ, от штата Нью-Йорк).

Правительство США не отрицало достоверность данных, изложенных сначала Энгелом, а затем и рядом других видных американских законодателей.

О договоре

По оценке МИД России, разработанный при активном участии Москвы Договор по открытому небу является крупной мерой укрепления доверия и безопасности. Наряду с разработкой Договора об обычных вооруженных силах в Европе и Венским документом 1999 года, вступление в силу ДОН практически завершило формирование режима укрепления доверия и транспарентности в области обычных вооружений на евроатлантическом пространстве.

В практическом плане ДОН предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений данного многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации ДОН. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, Москва вскоре ответила зеркально.