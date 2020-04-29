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В Конгрессе США сообщили, что Вашингтон хочет покинуть Договор по открытому небу

Об этом "в той или иной степени" заявляла администрация американского президента Дональда Трампа, указал глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Адам Смит

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Американская администрация действительно хочет выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Это подтвердил, отвечая в среду на вопрос корреспондента ТАСС на телефонном брифинге для журналистов, председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит (демократ, от штата Вашингтон).

"Знаю, что администрация [США] заявляла в той или иной степени, что желает выйти из Договора по открытому небу", - сказал влиятельный американский законодатель. Он комментировал сравнительно недавнюю публикацию в газете The Guardian, в которой говорилось, что и госсекретарь США Майкл Помпео, и глава Пентагона Марк Эспер уже дали в ходе межведомственных консультаций в Вашингтоне согласие на выход из ДОН. "Но мне надо смотреть, подавала ли она (администрация - прим. ТАСС) официальное уведомление о желании выйти. Знаю, что они хотят [поступить таким образом]. Точно так же, как они хотели выйти из Парижского соглашения [по климату] и ядерной сделки с Ираном, но у них в действительности ушло какое-то время на то, чтобы в действительности сделать это", - заявил Смит.

"Думаю, мы сейчас находимся вот в такой ситуации [применительно к ДОН], - отметил конгрессмен. - Считаю, что они (должностные лица исполнительной ветви власти США - прим. ТАСС) намекнули, заявили, но официально еще не сделали этого".

В связи с этим Смит уточнил, что ждет от правительства США в недалеком будущем объявления о выходе из договора. "Я бы ожидал, что, как и в случае с другими договорами, из которых они вышли, что они попытаются это осуществить. И я считаю, что в настоящее время это было бы ошибкой", - подчеркнул законодатель.

Администрация Трампа и ДОН

Представитель американской администрации высокого ранга утверждал 21 апреля в беседе с корреспондентом ТАСС, что США не выходили из Договора по открытому небу, но изучают "издержки и выгоды", связанные с участием в ДОН и рассматривают "все варианты действий в рамках договора".

О рассмотрении американской администрацией во главе с республиканцем Дональдом Трампом идеи выхода из ДОН стало известно в октябре прошлого года от председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиота Энгела (демократ, от штата Нью-Йорк).

Правительство США не отрицало достоверность данных, изложенных сначала Энгелом, а затем и рядом других видных американских законодателей.

О договоре

По оценке МИД России, разработанный при активном участии Москвы Договор по открытому небу является крупной мерой укрепления доверия и безопасности. Наряду с разработкой Договора об обычных вооруженных силах в Европе и Венским документом 1999 года, вступление в силу ДОН практически завершило формирование режима укрепления доверия и транспарентности в области обычных вооружений на евроатлантическом пространстве.

В практическом плане ДОН предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений данного многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации ДОН. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, Москва вскоре ответила зеркально.

Теги
СШАРоссияТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Эспер, Марк
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