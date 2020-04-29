США не исключают голода в КНДР из-за пандемии

Ему был задан вопрос о том, располагает ли американская администрация какими-либо новыми сведениями о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. "Мы его не видели. Сегодня нам не о чем доложить", - подчеркнул Помпео. "Мы продолжаем следить не только за тем, что происходит вокруг председателя Ким [Чен Ына], но и в более широком смысле за ситуацией в Северной Корее", - добавил он.

"У них тоже есть опасность вспышки COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), - указал глава американского внешнеполитического ведомства, говоря про КНДР. - Не исключено, что на территории Северной Кореи может возникнуть нехватка продовольствия и начаться голод". "Мы пристально следим за этим, поскольку это может оказать прямое воздействие на [достижение] наших целей, которые заключаются в том, чтобы, наконец, добиться денуклеаризации", - заключил госсекретарь.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции. Президент США Дональд Трамп позднее заявил на брифинге, что, по его данным, информация на этот счет не соответствует действительности. Южнокорейские власти также указывали на отсутствие данных о заболевании Ким Чен Ына, а в МИД КНР усомнились в источнике информации CNN.