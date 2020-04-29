Президент Туниса продлил режим ЧП на месяц

ТУНИС, 29 апреля. /ТАСС/. Президент Туниса Каис Саид подписал в среду указ о продлении режима чрезвычайного положения на территории всей страны до 29 мая. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент принял решение продлить режим чрезвычайного положения на всей территории Тунисской Республики на один месяц, с 30 апреля по 29 мая 2020 года", - говорится в официальном сообщении.

Режим ЧП в Тунисе был введен 24 ноября 2015 года, когда в центре столицы недалеко от зданий министерства внутренних дел и министерства туризма был совершен теракт. В результате нападения террориста-смертника на автобус с президентской охраной погибли 13 человек, еще 20 получили ранения. Действие режима ЧП, изначально введенного на 30 дней, постоянно продлевалось, последний раз - 30 января 2020 года на три месяца.