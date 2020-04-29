Пакистан обвинил Индию в нарушении режима прекращения огня на линии контроля в Кашмире

ИСЛАМАБАД, 29 апреля. /ТАСС/. МИД Пакистана выразил протест Индии в связи с нарушением условий соглашения о прекращении огня на линии контроля в Кашмире. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении ведомства.

"Высокопоставленный дипломат посольства Индии в Исламабаде был вызван [в МИД Пакистана], где ему был выражен решительный протест в связи с нарушением режима прекращения огня индийскими силами вдоль линии контроля", - отмечается в заявлении. "В результате стрельбы 28 апреля серьезные ранения получили две женщины ", - утверждают в ведомстве.

"Подобные необдуманные действия явно нарушают соглашение о прекращении огня от 2003 года и полностью игнорируют права человека, а также представляют собой угрозу региональному миру и безопасности, - утверждает МИД Пакистана. - Индийская сторона должна уважать соглашение о прекращении огня".