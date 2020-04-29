Президент Бразилии аннулировал указ о назначении нового главы полиции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апреля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару в среду аннулировал собственный указ о назначении своего бывшего начальника охраны руководителем федеральной полиции. Новый указ президента опубликован в официальной печати.

"Отменить указ <...> о назначении Алешандри Рамаженя Родригеса на пост генерального директора Федеральной полиции Министерства юстиции и общественной безопасности Бразилии и об освобождении его от должности генерального директора Бразильского разведывательного агентства", - отмечается в документе.

Ранее в среду судья Федерального верховного суда Бразилии Алешандри Мораэс по ходатайству Демократической рабочей партии заблокировал президентский указ. Судья поддержал мнение политических оппонентов Болсонару, что он при выборе кандидатуры нового руководителя правоохранительного ведомства мог "отойти от конституционных принципов беспристрастности и учета государственных интересов".

Указ о назначении Рамаженя, занимавшего должность начальника охраны Болсонару в период избирательной кампании, на пост руководителя Федеральной полиции Бразилии был опубликован 28 апреля в официальной печати. Комментируя свой выбор, Болсонару заявил, что считает нормальным назначить главой следственного органа человека, пользующегося его личным доверием. Как указывают некоторые местные СМИ, Рамажень дружит с сыновьями президента, которые являются фигурантами расследований полиции.

Решение об увольнении прежнего главы Федеральной полиции Бразилии Маурисиу Лейте Валейшу, которое на прошлой неделе принял президент, спровоцировало в республике острейший политический кризис. Сержиу Мору, занимавший тогда пост министра юстиции, подал прошение об отставке. Свое решение он объяснил несогласием с действиями главы государства.