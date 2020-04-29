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"ВКонтакте" снова включили в американский список нарушителей авторских прав

Список за 2019 год прилагается к ежегодному докладу о соблюдении прав на интеллектуальную собственность США в мире
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© Сергей Коньков/ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте", а также ряд других базирующихся в России интернет-ресурсов вошли в перечень платформ, на которых, по мнению Вашингтона, нарушаются права на интеллектуальную собственность.

Список за 2019 год прилагается к ежегодному докладу о соблюдении прав на интеллектуальную собственность США в мире, подготовленному аппаратом представителя США на торговых переговорах (USTR) Роберта Лайтхайзера. Документ был обнародован в среду. В нынешнем перечне упоминаются "38 онлайн-рынков и 34 физических рынка, которые, по сообщениям, занимаются или способствуют" нарушению прав на интеллектуальную собственность. "Эти рынки могут нанести значительный ущерб владельцам, потребителям интеллектуальной собственности в США, законным онлайн-платформам и экономике", - пишут авторы доклада.

"По сообщениям, "ВКонтакте" способствует распространению файлов, нарушающих авторское право. <...> Сообщения о том, что "ВКонтакте" предпринимает шаги по борьбе с пиратством и конструктивно взаимодействует с музыкальной индустрией, обнадеживают. <...> USTR призывает "ВКонтакте" институционализировать соответствующие меры, чтобы способствовать соблюдению прав всех владельцев интеллектуальной собственности", - сказано в документе. "ВКонтакте" неоднократно упоминалась в предыдущих докладах USTR.

Среди других базирующихся, по данным Вашингтона, в России ресурсов - сервис публикации научных статей Sci-Hub, сайт с фильмами и сериалами Seasonvar, торрент-трекер Rutracker. В перечень также попали московские торговые комплексы "Садовод" и "Горбушкин Двор".

Помимо этого, в докладе упоминаются десятки других интернет-ресурсов и торговых площадок, базирующихся на Украине, в Китае, Турции, Индии и других странах. В частности, в списке представлены сайты онлайн-ретейлера Amazon в Канаде, Германии, Франции, Великобритании и Индии.

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