Генсек ООН призвал к прекращению огня в Сирии

ТАСС, 29 апреля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду осудил взрыв в сирийском городе Африн, жертвами которого, по данным Минобороны Турции, стали 40 человек. Об этом говорится в опубликованном на сайте организации заявлении.

"Генеральный секретарь решительно осуждает вчерашний ужасающий взрыв, который произошел на оживленном рынке в Африне на севере Сирии. Он выражает глубокие соболезнования семьям погибших", - указано в сообщении. Гутерриш призвал "к полному и немедленному прекращению огня в Сирии для того, чтобы приложить всесторонние усилия для борьбы с COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)".

"Те, кто нарушают международное гуманитарное право и права человека, должны быть привлечены к ответственности", - говорится также в заявлении генсека.

Населенный курдами Африн расположен в 65 км к западу от Алеппо. Он был оккупирован турецкими войсками в марте 2018 года в рамках операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов.

О взрыве автоцистерны в этом городе сообщило во вторник Министерство обороны Турции. По его данным, жертвами стали 40 человек. Ведомство выступило с утверждением, что за взрывом стоят Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские отряды "Сил народной самообороны".