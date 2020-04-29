В Чехии прошли акции протеста против ограничений в период пандемии

ПРАГА, 29 апреля. /ТАСС/. Акции протеста против введенных чешским правительством в период пандемии социальных ограничений прошли в среду в Праге и городе Брно на юго-востоке республики. Согласно данным организаторов, в них приняли участие около 3 тыс. граждан. Полиция сообщила о нескольких сотнях участников.

Акции, которые состоялись на фоне действия в стране режима чрезвычайной ситуации, прошли в форме пеших прогулок участников. Митинги не устраивались.

В Праге такие прогулки проходили с 18:00 в районе парка Летна, примыкающего к историческому центру столицы. Полиция не препятствовала гулявшим, так как они не нарушали санитарно-эпидемиологические требования властей: соблюдали социальную дистанцию в 2 м, были в медицинских масках.

Организатором акций протеста выступило движение "Миллион мгновений для демократии", которое в последние два года провело несколько крупных митингов в Праге с требованием отставки долларового миллиардера Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии. В этот раз несогласие с политикой возглавляемого им правительства участники прогулок выразили надписями на мини-транспарантах и плакатах. Некоторые из них гласили: "Правительство, когда откроешь школы?", "Мои дети имеют право на образование!", "Мы не хотим вакцину, а хотим свободу!".

Режим чрезвычайной ситуации действует в республике с 12 марта. Его срок истекает 25 мая. Власти намерены максимально защитить от коронавируса пожилых граждан, детей и подростков.

С начала марта в Чехии, население которой составляет около 10,6 млн человек, было выявлено 7 563 случая заражения новым коронавирусом. От вызываемого им заболевания умерли 227 человек, вылечились 3 096. Анализы с 1 марта, когда Минздрав объявил о появлении инфекции на национальной территории, сдали 234 985 жителей республики.