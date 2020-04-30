Британские истребители сопроводили российские самолеты вблизи "зоны интересов" НАТО

ЛОНДОН, 30 апреля. /ТАСС/. Британские истребители Typhoon в среду были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии для сопровождения самолетов Ту-142 ВКС России, которые приближались "к зоне интересов" Великобритании и НАТО. Об этом говорится в сообщении, распространенном в Twitter базы Лоссимут Королевских ВВС Великобритании.

"Истребители Typhoon из сил быстрого реагирования базы Лоссимут вместе с силами быстрого реагирования наших союзников по НАТО были подняты сегодня в воздух, чтобы сопроводить два российских самолета Bear-F (по классификации НАТО - прим. ТАСС) Ту-142, которые приближались к зоне интересов Великобритании и НАТО", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что российские самолеты находились "в районе Северного моря в течение какого-то времени, прежде чем повернули на север". По распространенной информации, в операции также были задействован самолет-заправщик Voyager, взлетевший с британской базы Бриз-Нортон, а также истребители F-16 и F-35 ВВС Норвегии. Последние сопровождали российские самолеты до того момента, пока они "не покинули зону интересов НАТО".

Как подчеркивается в заявлении ВВС королевства, "ни в один из моментов российские самолеты не входили в британское суверенное воздушное пространство".

Комментарием российской стороны ТАСС на данный момент не располагает.

Посольство РФ в Великобритании неоднократно обращало внимание на то, что британские политики и военные в последние годы часто ссылаются на якобы существующую российскую угрозу, чтобы оправдать увеличение оборонного бюджета и расширение британского военного присутствия в других регионах.