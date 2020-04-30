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Массовая проправительственная акция прошла на крышах домов Белграда

Она стала ответом сторонникам оппозиции, которые призывали граждан после ежевечерних аплодисментов медикам, борющимся с эпидемией, устраивать шумовой протест "против тирании"

БЕЛГРАД, 30 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Массовая акция в поддержку действующей власти Сербии прошла в среду вечером в столице страны Белграде. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Сотни молодых людей, несмотря на действующий в стране комендантский час из-за коронавируса, поднялись на крыши десятков самых высоких зданий в сербской столице. С наступлением темноты они зажгли файеры и начали скандировать кричалки в адрес лидера сербской оппозиции, экс-мэра столицы Драгана Джиласа, которого власти страны, в частности, обвиняют в хищении у государства $500 млн. Одновременно по городским улицам прошли колонны активистов, скандируя лозунги с обвинениями в адрес бывшего градоначальника.

Проправительственная акция стала ответом сторонникам оппозиции, которые призывали граждан после ежевечерних аплодисментов медикам, борющимся с эпидемией, устраивать шумовой протест "против тирании" - стучать по кастрюлям в знак протеста против действий власти. Такие протесты были очень популярны в стране в 1990-е годы во время массовых антиправительственных демонстраций против правления президента Югославии Слободана Милошевича (1941-2006). Спустя 20 лет к ним охотно присоединилось значительное число жителей Белграда.

Джилас - сербский политик и предприниматель, активный участник студенческих антиправительственных протестов 1990-х годов в Югославии. С 2008 по 2012 год являлся мэром Белграда, с 2012 по 2014 год занимал пост председателя Демократической партии Сербии. В настоящее время является одним из лидеров сербской оппозиции, его Партия свободы и правды входит в антиправительственную коалицию "Союз за Сербию". Семья Джиласа проживает в Лондоне.

В Сербии на 26 апреля были запланированы парламентские и местные выборы, однако из-за эпидемии коронавируса центральная избирательная комиссия страны приняла решение о прекращении подготовки к ним до тех пор, пока не закончится чрезвычайное положение в стране. Ожидается, что избирательная кампания возобновится после отмены чрезвычайного положения в конце следующей недели.

Теги
Сербия
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