Ливийская армия обещает вскоре обнародовать дорожную карту переходного периода

КАИР, 30 апреля. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара пообещала в среду обнародовать в скором времени дорожную карту переходного периода в стране. Об этом заявил официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари, выступая с видеообращением, которое транслировалось на его странице в Facebook.
"В течение нескольких дней будет объявлена дорожная карта переходного периода, который возглавит фельдмаршал Хафтар, - сказал он. - Она предусматривает в том числе принятие новой конституционной декларации".
В среду ЛНА объявила о прекращении всех боевых действий в стране. "В ответ на призыв дружественных стран остановить боевые действия в священный месяц рамадан, генеральное командование объявляет о прекращении военных операций в одностороннем порядке, оставляя за собой право незамедлительно и жестко отвечать на любые нарушения со стороны террористических группировок", - заявил он.
Заявление прозвучало спустя два дня после того, как 27 апреля ЛНА, которая уже больше года ведет наступление на Триполи, объявила о взятии на себя управления государством. Тогда же Хафтар признал недействительным Схиратское соглашение, которое, по его словам, "разрушило страну и поставило ее в опасное положение". Он пообещал работать над созданием условий для формирования постоянных гражданских институтов государства в соответствии с волей народа. Президентский совет заседающего в столице Правительства национального согласия (ПНС) назвал заявление Хафтара "попыткой нового переворота".
Решение фельдмаршала негативно восприняло большинство государств. В ООН указали на то, что поддерживают политическое соглашение об урегулировании в Ливии и выступают против любых изменений, достигаемых военным путем. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не одобряет заявление командующего ЛНА о том, что теперь он "будет единолично решать, как жить ливийскому народу". В ответ на реакцию осуждения аль-Мисмари заявил, что "международное сообщество должно уважать волю ливийского народа и выбрать между поддержкой ливийцев и стабильности в стране или поддержкой террористов, турецкого вторжения, насилия и хаоса".
Схиратское соглашение - "Ливийское политическое соглашение", подписанное в декабре 2015 года в марокканском городе Схират. Оно основано на мирном плане ООН, предусматривающем создание в Ливии органов власти, в частности ПНС и Президентского совета (выполняет функции главы государства). Обе эти структуры базируются в Триполи и возглавляются премьер-министром Фаизом Сарраджем. Палата представителей неоднократно указывала на то, что ПНС, несмотря на международное признание, потеряло легитимность, поскольку так и не получило одобрения парламента, как того требует политическая сделка.