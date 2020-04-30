Ливийская армия обещает вскоре обнародовать дорожную карту переходного периода

КАИР, 30 апреля. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара пообещала в среду обнародовать в скором времени дорожную карту переходного периода в стране. Об этом заявил официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари, выступая с видеообращением, которое транслировалось на его странице в Facebook.

"В течение нескольких дней будет объявлена дорожная карта переходного периода, который возглавит фельдмаршал Хафтар, - сказал он. - Она предусматривает в том числе принятие новой конституционной декларации".

В среду ЛНА объявила о прекращении всех боевых действий в стране. "В ответ на призыв дружественных стран остановить боевые действия в священный месяц рамадан, генеральное командование объявляет о прекращении военных операций в одностороннем порядке, оставляя за собой право незамедлительно и жестко отвечать на любые нарушения со стороны террористических группировок", - заявил он.