Министры в "нормандском формате" обсудят вопрос открытия КПП на линии соприкосновения

"Пандемия сильно бьет по жителям востока Украины. Особенно тяжело переносят нынешнее закрытие линии соприкосновения пожилые люди", - указал Маас. "В этой связи мы работаем над тем, чтобы во время этого кризиса быстро достигнуть прогресса в гуманитарной сфере. Поэтому мы обсудим открытие линии соприкосновения и вопрос пунктов пропуска", - сообщил германский министр. По его мнению, прогресс в деле открытия КПП на фоне распространения коронавируса "принес бы жителям на востоке Украины настоящее облегчение".

БЕРЛИН, 30 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России, Германии, Франции и Украины в ходе видеоконференции 30 апреля обсудят возможность открытия пропускных пунктов на линии соприкосновения в Донбассе в условиях пандемии. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса в преддверии его переговоров с коллегами по "нормандскому формату". Они начнутся, по данным германской стороны, в 13:00 (14:00 мск).

14 марта правительство Украины утвердило решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о мерах противодействия распространению коронавируса, которым, в частности, запрещает въезд жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на территорию страны. С 17 марта Украина прекратила регулярное автобусное сообщение с неподконтрольным ей Донбассом.

В свою очередь ДНР с 21 марта закрыла из-за коронавируса пункты пропуска на линии разграничения с Украиной. ЛНР запретила въезд с Украины на свою территорию с 23 марта.

Деятельность мониторинговой миссии

Маас призвал обеспечить деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на всей территории Украины. "С Францией мы приложили усилия для того, чтобы создать при помощи "нормандского формата" атмосферу диалога, которая позволит достигнуть значимых результатов", - заявил министр. "Сейчас нам нужна ясная приверженность этому России и Украины, чья роль заключается в реализации минских соглашений. На наш взгляд, одним из элементов этого должна быть ситуация, когда СММ ОБСЕ сможет выполнять свою работу на всей территории Украины - без ограничений и препятствий", - утверждал глава МИД ФРГ.

"Без объективной оценки СММ соглашения не реализовать", - подчеркнул Маас, отметив, что "взаимное недоверие [одной стороны конфликта по отношению к другой] слишком велико". "Это знает и Россия, которая должна воспользоваться своим влиянием на сепаратистов", - считает он.

"Мы хотим полностью реализовать решения, которых достигли в декабре в Париже в "нормандском формате", - заявил Маас. Он заметил, что "уже есть первый прогресс, например, в вопросе обмена пленными". "Если мы оттолкнемся от этого, то сможем продвинуться вперед и по другим пунктам", - полагает министр. По словам Мааса, министры намерены направить сегодня ясный политический сигнал с тем, чтобы можно было добиться прогресса в реализации решений нормандского саммита в контактной группе.

В ожидании важного разговора

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предвидит "достаточно, наверное, важный разговор на уровне министров", однако не ожидает "какого-то результата", кроме того, что украинская сторона будет говорить о необходимости скорейшего саммита в Берлине.

При этом глава российской дипломатии отметил, что проведение саммита в "нормандском формате" пока не имеет смысла из-за позиции украинских властей, блокирующих выполнение решений последней встречи лидеров "четверки".

Последний саммит "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца после этих переговоров.