Генсек ШОС призвал к преодолению конфронтации в борьбе с пандемией и другими вызовами

ПЕКИН, 30 апреля. /ТАСС/. Борьба с такими глобальными вызовами, как пандемия, требует коллективного ответа, преодоления политической конфронтации в глобальном и региональном масштабе. Об этом заявил в четверг в беседе с корреспонденту ТАСС генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов.

"Коронавирус отнюдь не последнее испытание глобального масштаба. Думаю, этот факт должны осознать все страны и прилагать усилия для сотрудничества на принципах взаимной поддержки, совместного развития, созидания общих благ", - сказал Норов. Кроме того, продолжил он, глобальные вызовы, такие как изменение климата, геополитическая напряженность, гуманитарные и миграционные кризисы, требуют коллективного ответа, предопределяя необходимость усиления международного сотрудничества.

"В этой связи, - подчеркнул генсек ШОС, - в нынешних условиях, наряду с объективными трудностями борьбы с коронавирусом в каждом государстве, важнейшей задачей является преодоление в глобальном и региональном масштабе политической конфронтации, отказ от националистических и популистских идей и протекционизма". "Не исключаю, что если не противостоять им, то они могут усилиться в результате пандемии, что уже нашло свое подтверждение в ее необоснованной политизации. Но дилемма, в которой сегодня оказались многие страны, указывает именно на дефицит глобального управления", - отметил Норов.

Он считает, что причины текущего кризиса, возникшего вследствие пандемии, в отличие от причин предыдущих кризисов, не имеют сугубо финансово-экономическую или политическую основу, напротив, они связаны с возрастающими и приобретающими трансграничный характер рисками, которые в течение долгого времени не рассматривались серьезно как угроза жизнедеятельности всего человечества.

"Как представляется, именно многосторонность и дипломатия должны сыграть решающую роль в совершенствовании структур глобального управления и повышении эффективности международного сотрудничества, а следовательно, и в повышении роли ООН. Очень надеюсь, что к сентябрьской встрече в Нью-Йорке лидеры государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН подойдут ответственно и смогут воплотить на деле чаяния миллиардов людей на планете", - резюмировал генеральный секретарь ШОС.