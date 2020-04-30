МВД Германии запретило деятельность "Хезболлах" в стране

ТАСС, 30 апреля. Представитель МВД ФРГ Стив Альтер в четверг объявил о решении министра внутренних дел Хорста Зеехофера запретить деятельность шиитской организации "Хезболлах" на территории страны.

"Министр внутренних дел Зеехофер запретил деятельность шиитской организации "Хезболлах", - говорится в сообщении Альтера на его странице в Twitter. Он также добавил, что с утра четверга полиция проводит рейды в нескольких федеральных землях Германии.

Ранее парламент ФРГ призвал правительство запретить шиитскую организацию, так как в Германии действовал запрет лишь военизированного крыла "Хезболлах". Политическая деятельность организации не попадала под какие-либо санкции.

В 2013 году Европейский союз включил военизированное крыло "Хезболлах" в список террористических организаций, террористами организацию также признают в США и Канаде.