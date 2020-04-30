{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Боррель посетит Москву после поездки в Донбасс

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности отметил, что Россия является не только крупнейшим соседом ЕС, но и важным геополитическим игроком

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель намерен нанести визит в Россию после поездки в Донбасс.

"Я очень хотел посетить Украину в марте. В ходе этого первого визита я планировал посетить в том числе зону конфликта в Донбассе. Визит на Украину остается для меня одним из приоритетов, как только обстановка нормализуется. После этого я по-прежнему планирую приехать в Россию, которая является не только нашим крупнейшим соседом, но также важным геополитическим игроком и постоянным членом Совбеза ООН", - сказал дипломат в опубликованном в четверг интервью РБК.

"Мы открыты для диалога, о чем говорит и это интервью - первый разговор верховного представителя с российской прессой за несколько лет", - добавил Боррель.

22 апреля на пресс-брифинге по итогам видеоконференции глав МИД ЕС Боррель сообщил, что совершит свой первый зарубежный визит после открытия границ на Украину. В начале марта глава дипломатии Евросоюза уже выражал намерение посетить Украину и Россию, однако тогда его планам помешала вспышка пандемии коронавируса.

Теги
УкраинаРоссияБоррель, Жозеп
Реклама на ТАСС
МВД Германии запретило деятельность "Хезболлах" в стране
Представитель МВД страны Стив Альтер также сообщил, что полиция проводит рейды в нескольких федеральных землях Германии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС