Боррель посетит Москву после поездки в Донбасс

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель намерен нанести визит в Россию после поездки в Донбасс.

"Я очень хотел посетить Украину в марте. В ходе этого первого визита я планировал посетить в том числе зону конфликта в Донбассе. Визит на Украину остается для меня одним из приоритетов, как только обстановка нормализуется. После этого я по-прежнему планирую приехать в Россию, которая является не только нашим крупнейшим соседом, но также важным геополитическим игроком и постоянным членом Совбеза ООН", - сказал дипломат в опубликованном в четверг интервью РБК.

"Мы открыты для диалога, о чем говорит и это интервью - первый разговор верховного представителя с российской прессой за несколько лет", - добавил Боррель.

22 апреля на пресс-брифинге по итогам видеоконференции глав МИД ЕС Боррель сообщил, что совершит свой первый зарубежный визит после открытия границ на Украину. В начале марта глава дипломатии Евросоюза уже выражал намерение посетить Украину и Россию, однако тогда его планам помешала вспышка пандемии коронавируса.