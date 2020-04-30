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Выборы президента США - 2020

Трамп считает, что Китай заинтересован в его проигрыше на президентских выборах

По мнению американского лидера, Пекин заинтересован в том, чтобы следующим президентом стал предполагаемый кандидат от Демократической партии Джозеф Байден

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что власти Китая желают его поражения на выборах. Об этом глава Белого дома заявил в среду в интервью агентству Reuters.

"Китай делает все возможное, чтобы я проиграл на выборах", - сказал президент США. По мнению Трампа, Пекин заинтересован в том, чтобы следующим президентом стал предполагаемый кандидат от Демократической партии Джозеф Байден, который якобы может ослабить давление США в торговле и других вопросах. "Они [китайские власти] постоянно используют PR-технологии, чтобы представить себя невиновными", - считает Трамп.

На вопрос, какие меры Вашингтон может принять в отношении Пекина за якобы запоздалое сдерживание распространения коронавирусной инфекции, президент США ответил, что возможны различные варианты. "Существует много того, что я могу сделать. Посмотрим, что произойдет", - сказал он.

Трамп на пресс-конференции в Белом доме 27 апреля подтвердил, что администрация США рассматривает возможность выдвижения финансовых претензий к КНР в связи с распространением нового коронавируса. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан 28 апреля заявил, данные высказывания США являются попытками переложить ответственность.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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