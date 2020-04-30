Янукович готов сотрудничать со следствием для расследования событий на "майдане"

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Бывший президент Украины Виктор Янукович готов сотрудничать с Госбюро расследований (ГБР) для установления истины о событиях 2014 года, в частности, о расстрелах на "майдане" и о ситуации вокруг Крыма. Об этом в четверг сообщила корреспонденту ТАСС пресс-служба адвокатского объединения Aver Lex, которая представляет в судах интересы Януковича.

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"Соответствующее заявление четвертого президента [Украины Виктора Януковича] сегодня будет подано в ГБР. Он готов сотрудничать с ГБР для установления истины о событиях 2014 года", - сказано в сообщении.

В апреле 2019 года по инициативе защиты Януковича, ГБР возбудило дело по факту совершения незаконными и.о. президента Украины Александром Турчиновым, секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Андреем Парубием, министром обороны Игорем Тенюхом, главой Службы безопасности Украины Валентином Наливайченко и другими лицами действий, направленных на изменение границ территории Украины, и по факту государственной измены.

"Официальными показаниями Владимира Заманы и других свидетелей установлено, что Вооруженные силы Украины по состоянию на 27.02.2014 были в надлежащей боевой готовности, а причина потери Украиной территории АР Крым - отказ тогдашнего высшего военного руководства государства от защиты территориальной целостности Украины военным путем и указание западных кураторов лицам, пришедшим к власти в ходе государственного переворота, "не делать резких движений в Крыму". Крым не был сохранен из-за отказа СНБО вводить военное положение. Все это подтверждается стенограммой заседания СНБО от 28.02.2014, а также многочисленными публичными высказываниями и официальными показаниями Заманы и ряда других военных и политических руководителей", - заявил защитник Януковича Виталий Сердюк.

По информации адвокатов, в качестве мести за подобные публичные высказывания и попытки "закрыть рот" ГБР под давлением предыдущей власти возбудило против Заманы дело о якобы "развале Вооруженных сил Украины". "Сегодня мы подадим в ГБР ранее подписанное Януковичем заявление, обращенное ко всем судебным и правоохранительным органам Украины, о том, что он будет принимать все меры по сотрудничеству с ними с целью установления истины о событиях 2014 года, в частности, о расстрелах на "майдане" и сдаче Крыма. Конечно, это должно происходить в рамках законодательства и с соблюдением международно-правовых соглашений о правовой помощи. Дело Заманы не будет исключением. Украинский народ должен узнать всю правду о произошедшем, а виновные - понести наказание", - добавил Сердюк.

Приговор Януковичу

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и "пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ". В то же время суд признал бывшего президента невиновным по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

1 марта 2019 года Оболонский суд направил в апелляционный суд поступившие от адвокатов шесть апелляций на приговор экс-президенту. Спустя несколько дней суд вернул приговор в Оболонский суд для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора. 20 марта Оболонский суд отказал адвокатам Януковича в удовлетворении заявлений о разъяснении приговора на основании того, что приговор "изложен четкими и понятными словами и предложениями". Тогда же суд отказал защите экс-президента в исправлении описок в приговоре.

Воссоединение Крыма с Россией

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% избирателей Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Несмотря на убедительные итоги референдума, Украина отказалась признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.