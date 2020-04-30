Представитель некоммунистической партии стал министром экологии в Китае

ПЕКИН, 30 апреля. /ТАСС/. Представитель Общества Цзюсань Хуан Жуньцю занял пост министра экологии КНР. Комментируя в четверг это назначение, утвержденное накануне на заседании постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), газета "Чжунго жибао" отмечает, что выдвиженец одной из так называемых малых политических партий входит в состав китайского правительства в третий раз со времени начала политики реформ и внешней открытости в конце 70-х годов прошлого века.

Общество Цзюсань (Общество 3 сентября) было создано в мае 1946 года. Основу общества составляет научно-техническая интеллигенция, в его рядах числится свыше 100 тыс. членов. В политической системе КНР действует "институт многопартийного сотрудничества", который охватывает Коммунистическую партию Китая (КПК) и еще восемь демократических партий, признающих политическую платформу КПК:

Ранее 56-летний доктор наук в области геологии Хуан Жуньцю был вице-президентом Университета Чэнду (административный центр провинции Сычуань). С 2016 года - замглавы министерства охраны окружающей среды. С 2018 года это министерство экологии.