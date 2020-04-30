Суд Киева признал незаконным открытие уголовного дела против главы "Райффайзен банк Аваль"

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Дело в отношении бывшего первого заместителя главы Национального банка Украины, председателя правления "Райффайзен банк Аваль" Александра Писарука о предоставлении и якобы нецелевом использовании стабилизационного кредита, выданного "VAB банку", было возобновлено незаконно. Об этом говорится в решении Окружного административного суда Киева, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Суд своим решением от 22 апреля признал, что у бывшего первого заместителя генерального прокурора Виталия Касько отсутствовали полномочия для принятия решения об отмене постановления о прекращении уголовного производства в отношении Писарука. "Прокурор Виталий Каско неправомерно возобновил дело и передал его в Национальное бюро расследований Украины (НАБУ)", - сказано в решении суда.

Дело НАБУ против Писарука касалась предоставления стабилизационного кредита в 1,2 млрд гривен (более $44 млн) "VAB банку" во время банковского кризиса 2014-2015 годов. Следствие не установило ни преступного умысла, ни неправомерной выгоды в действиях Нацбанка - все средства VAB банк направил на выплаты 80 тыс. вкладчиков в счет погашения депозитов, что подтверждается данными регулятора и отчетом Фонда гарантирования вкладов.

Суть дела

Писарук был задержан 11 ноября 2019 года Национальным антикоррупционным бюро Украины по делу о предполагаемом расхищении стабилизационного кредита, который Нацбанк предоставил "VAB банку". Вместе с Писаруком по тому же делу были задержаны бывшие и действующие должностные лица регулятора и "VAB банку".

13 ноября Антикоррупционное бюро предъявило обвинение бывшему владельцу "VAB банку" Олегу Бахматюку в растрате 1,2 млрд гривен (около $48 млн) кредита, выданного Нацбанком в 2014 году. Бахматюк 22 ноября был объявлен в международный розыск.

Нацбанк в октябре 2014 года выдал на два года стабилизационный кредит "VAB банку", а спустя чуть более месяца признал банк неплатежеспособным. 20 марта 2015 года регулятор решил отозвать лицензию кредитной организации. Впоследствии банк кредит не вернул. По данным следствия, при оформлении кредита стоимость залогового имущества банка была завышена в 25 раз, должностные лица Нацбанка якобы об этом знали.

Писарук занимал должность первого заместителя главы Нацбанка до конца 2015 года. До прихода в Нацбанк был главой совета директоров ЗАО "Инг Банк (Евразия)" (Россия, ING Group), а с января 2001 года по июнь 2007 года занимал должность главы правления "ИНГ Банк Украина". С июня 2016 года Писарук стал старшим экспертом Международного валютного фонда по финансовому сектору, а с октября 2019 года - главой правления "Райффайзен банк Аваль" - крупнейшего на украинском рынке банка с иностранным капиталом.