{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Как джаз стал оружием Госдепа, взбесил Хрущева и отменил Карибский кризис

© AP Photo
ТАСС рассказывает о феномене "джазовой дипломатии"

30 апреля во всем мире празднуется Международный день джаза. ЮНЕСКО учредило этот праздник в 2011 году, чтобы отметить "рост уровня информированности международной общественности о джазе как о силе, которая способствует миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми". Однако в разгар холодной войны у джаза была еще одна функция — противодействовать советскому влиянию. ТАСС объясняет, как "джазовая дипломатия" превратилась в оружие Госдепа, проникла под "железный занавес" и стала способом наведения мостов между россиянами и американцами в самые сложные исторические моменты.

Свинг в Камбодже

Эдмунд Келлогг — руководитель дипломатического представительства США в Камбодже в 1950-х — находился в отчаянии. Ему предстояло отчитаться перед Вашингтоном об успехах кампании по продвижению американской музыки, но похвастаться было нечем. Концерт гармониста Джона Себастьяна закончился провалом: половина зрителей вышла из зала спустя считаные минуты после начала. Вестминстерский хор — ансамбль преимущественно белых девушек и молодых людей из Принстона — также потерпел фиаско. Звезде Метрополитен-оперы Мариан Андерсон пришлось выступать под расстроенное пианино, к тому же классический оперный репертуар пришелся камбоджийцам не по душе.

Джаз — это хороший барометр свободы
Дюк Эллингтон
джазовый композитор

Единственным музыкальным жанром, который жители этой страны восприняли с большим энтузиазмом, оказался джаз. С ним кхмеры познакомились в 1956 году, когда джазовый оркестр "короля свинга" Бенни Гудмена отправился в двухмесячное турне по странам Юго-Восточной Азии. На концерте в Пномпене — столице Камбоджи — присутствовали король с королевой, 200 высокопоставленных чиновников и несколько тысяч "сходящих с ума по джазу кхмеров", вспоминал сотрудник американского посольства. И хотя проблемы со звуком оставались, музыка "смогла затронуть сердца слушателей", в том числе и королевской четы.

Келлогг впоследствии называл джаз "универсальным языком доброй воли". Но в глазах Москвы это было пропагандистское оружие, которое использовалось американцами в странах советского блока или же государствах, нейтральных по отношению к противоборствующим сторонам холодной войны.

Джазовые войска

Программа культурных презентаций (The Cultural Presentations Program), благодаря которой джаз начал свое шествие по планете, формально была запущена в 1954 году. Ее финансирование выделялось Чрезвычайным фондом по международным делам (Emergency Fund for International Affairs) президента Дуайта Эйзенхауэра.

Это было время ожесточенной информационной борьбы, и американцы чувствовали, что они ее проигрывают. Конгрессмен, большой фанат джаза Адам Клейтон Пауэлл — младший стал первым, кто предложил использовать музыку в качестве инструмента для "распространения демократических ценностей". Для этого политик привлек Диззи Гиллеспи — джазмена, стоявшего у истоков импровизационного стиля бибоп. Сын Пауэлла-младшего рассказывал, что еще во время муниципальных выборов (политик баллотировался от Гарлема — самого "черного" и самого джазового района Нью-Йорка) его отец приглашал Диззи Гиллеспи на встречи с избирателями: "Они приходили ради музыки, а оставались ради политики".

Выступление группы Диззи Гиллеспи CORBIS/Corbis via Getty Images
Описание
Выступление группы Диззи Гиллеспи
© CORBIS/Corbis via Getty Images

Этой же логикой — сперва музыка, затем политика — руководствовался Государственный департамент США, когда выделял деньги на "дипломатическое" турне Диззи Гиллеспи. По словам Николаса Калла, профессора публичной дипломатии Университета Южной Калифорнии, в джазе нашлось многое от американской внешнеполитической стратегии того времени: "Потому что в джазе нельзя бояться импровизировать. И необходимо слушать [друг друга]. А это центральные аспекты американской политической системы".

Люди умирали за эту музыку. Серьезнее быть не может
Диззи Гиллеспи
джазовый трубач-виртуоз, вокалист

Диззи Гиллеспи и его группа выступали с концертами в Иране, Ливане, Сирии, Пакистане, Турции, Греции и Югославии, а затем направились в Латинскую Америку. Легендарный музыкальный продюсер Куинси Джонс (лауреат 27 премий Grammy, продюсер самого продаваемого альбома в истории — Thriller Майкла Джексона) — в то время 23-летний трубач и музыкальный руководитель — вспоминал, что их ансамбль буквально "перебрасывали" в горячие точки. Когда кипрские студенты атаковали посольство США в Афинах, по звонку из Белого дома их отправили в столицу Греции, чтобы усмирить протестующих. "После концерта они залезли на сцену. Мы были напуганы до смерти, уж поверьте. Они подхватили Диззи, посадили его на плечи и кричали: "Диззи! Диззи! Диззи!" Вот это я называю сила музыки".

Вслед за Гиллеспи за рубеж потянулись и другие гиганты джазового мира: Дюк Эллингтон, Дэйв Брубек, Элла Фицджеральд, Луи Армстронг. Последний за свое масштабное турне по Африке, Европе и Азии получил прозвище Посол Сэтч (от англ. слова satch, имеющего значение "человек с большим ртом"). Но оставалось одно место, куда категорически не пускали ни одного американского джазмена, — Советский Союз.

От саксофона до ножа

Джаз воспринимался в СССР не иначе как буржуазная культурная зараза: "Сегодня ты танцуешь джаз, а завтра Родину продашь". Стиляги с их джазовыми пластинками "на костях", сделанными из старых рентгеновских снимков, были главной контркультурой того времени. В историю вошла знаменитая фраза "От саксофона до финского ножа — один шаг", произнесенная впервые то ли сталинским идеологом Андреем Ждановым, то ли генсеком Никитой Хрущевым, который однажды, как пишут историки, в приступе гнева разбил любимые джазовые пластинки своего сына.

Выступление оркестра Бенни Гудмена во дворце спорта в Лужниках, 1962 год AP Photo
Описание
Выступление оркестра Бенни Гудмена во дворце спорта в Лужниках, 1962 год
© AP Photo

Радио "Голос Америки" крутило джаз один час в день, других способов проникнуть под "железный занавес" у американцев не было. Госдеповский тур Луи Армстронга по СССР, запланированный на 1957 год, отменил сам музыкант в знак протеста против событий в Литл-Рок — городе в Арканзасе, где белые расисты пытались воспрепятствовать совместному обучению с черными. "Люди в СССР спросили бы меня, что делается у меня в стране. Что я бы мог им ответить? — размышлял музыкант. — У меня прекрасная жизнь в музыке, но чувствую я себя как любой другой негр". Многие черные музыканты, гастролировавшие по линии Госдепа, испытывали похожие эмоции, ведь им приходилось пропагандировать государство, в котором ущемлялись права их собственных братьев.

Сегодня саксофон, а завтра, понимаешь, шпион!
Никита Хрущев
генсек СССР

Вместо Армстронга в 1962 году в СССР отправился оркестр Бенни Гудмена. В качестве ответного "культурного посла" Москвы в США полетел пианист Святослав Рихтер, до него в Штатах выступал ансамбль Моисеева. Решение совершить культурный обмен было принято Москвой и Вашингтоном на фоне сильнейшего обострения холодной войны — Карибского кризиса, когда мир буквально стоял на грани ядерной катастрофы. Артистов отправляли, чтобы снизить градус напряженности между враждующими блоками.

У Гудмена имелась личная причина поехать в СССР — его родители до эмиграции жили недалеко от Киева, и он не раз признавался, что хотел бы вернуться в эти края порыбачить — рыбалка была его любимым хобби. Шестинедельный тур джазмена начался в Москве с концерта во дворце спорта в Лужниках. На выступлении присутствовало все советское руководство, включая Никиту Хрущева, вице-премьера Алексея Косыгина и министра культуры Екатерину Фурцеву. Правда, после первого отделения генсек покинул зал, сославшись на то, что от "джазов" у него разболелась голова. "Не люблю этой музыки! Не понимаю! Не понимаю! — признавался он. — Каждый должен играть на своем музыкальном инструменте. И вы скажете, что это оркестр? А я скажу: нет — это будет какофония".

Советская пресса дала сдержанную оценку концерту, но реакция слушателей оказалась намного более красноречивой: ансамбль Гудмена несколько раз вызывали на бис, встречали и провожали аплодисментами и улюлюканьем, люди не покидали зал до тех пор, пока там не выключат свет. По возвращении из СССР Бенни Гудмен выпустил живой альбом Benny Goodman In Moscow — на нем прекрасно слышно, что советские слушатели были от джаза без ума.

"Джазовая дипломатия" 2.0

Спустя почти десять лет, в 1971 году, с гастролями в СССР отправился Дюк Эллингтон, но к тому времени программа "джазовой дипломатии" уже начала затухать. Госдеп прекратил финансировать поездки из-за общественного давления (одно только турне Диззи Гиллеспи обошлось американским налогоплательщикам в $100 тыс.), да и джаз перестал быть главным музыкальным жанром, уступив место рок-н-роллу. В 1979 году культурные обмены между США и СССР были вовсе прерваны по инициативе Москвы — после того, как советские артисты (например, Александр Годунов, а пятью годами ранее — Михаил Барышников) попросили политического убежища на Западе.

Дюк Эллингтон (справа) в джаз-кафе "Белые ночи" в Ленинграде, 1971 год AP Photo
Описание
Дюк Эллингтон (справа) в джаз-кафе "Белые ночи" в Ленинграде, 1971 год
© AP Photo

Однако дух "джазовой дипломатии" продолжал жить. Композитор Дейв Брубек — автор джазового мюзикла "Реальные послы" с Луи Армстронгом — был приглашен для организации музыкального сопровождения к переговорам Рональда Рейгана и Михаила Горбачева в 1988 году. "Это действительно помогло "растопить лед" между делегациями, — вспоминал сын Брубека. — [Джаз] был для них некоей общей опорой, где они могли бы повеселиться и просто побыть людьми". Вскоре после этих переговоров вступил в силу прорывной Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Дипломатия — как джаз. Бесконечные вариации на одну и ту же тему
Ричард Холбрук
американский дипломат

Сегодня "джазовой дипломатией" занимаются не только американцы, но и россияне. В мае 1995 года российский саксофонист Игорь Бутман был удостоен чести сыграть в Грановитой палате в Кремле перед президентами США и России — Биллом Клинтоном и Борисом Ельциным. Выступление не могло не прийтись по душе американскому лидеру — также большому фанату саксофона. "Клинтон аплодировал стоя и пригласил меня пообщаться. Поинтересовался, на каком мундштуке я играю, — рассказывал Бутман. — Потом был 2000 год, когда я выступал уже перед Клинтоном и Путиным. Тогда-то я и подарил ему свой диск. Мне очень польстило то, что я стал его любимым саксофонистом".

Бутман убежден, что джаз должен наводить мосты между народами: "Мы стараемся отдать джазу дипломатическую роль — создать такую джазовую дипломатию", — говорил он на открытии Международного фестиваля джазовой музыки в Риге.

В 2018 году, когда отношения США и РФ находились, пожалуй, на самой низкой отметке за современную историю, Бутман также отправился в двухнедельные гастроли в Штаты. Символично, что его тур начался с нью-йоркского Dizzy’s Club Coca Cola — клуба, названного в честь первого "джазового дипломата".

Артур Громов

Реклама на ТАСС
В ЮАР умер борец с апартеидом Денис Голдберг
Ему было 87 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС