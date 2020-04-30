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В ЮАР умер борец с апартеидом Денис Голдберг

Ему было 87 лет

ПРЕТОРИЯ, 30 апреля. /ТАСС/. Один из ведущих борцов с апартеидом в ЮАР Денис Голдберг умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщила в четверг местная радиостанция SABC со ссылкой на его родных.

"Денис Голдберг скончался в своем доме в пригороде Кейптауна в среду вечером после длительной болезни", - отметила его племянница Джой Ноеро.

Голдберг, потомок иммигрантов из Российской империи, занялся политикой в 1955 году, став активистом движения против апартеида. Два года спустя он вступил в запрещенную властями Коммунистическую партию Южной Африки. В 1963 году Голдберг был арестован полицией в пригороде Йоханнесбурга. В том же году он в составе группы из 10 активистов, в которую входил и Нельсон Мандела, предстал перед судом, был признан виновным в антиправительственной деятельности и приговорен к 22 годам тюрьмы. По их отбытию в тюрьме Претории Голдберг иммигрировал в Великобританию и вернулся в ЮАР после падения режима апартеида.

В последующие годы он активно участвовал в политической жизни страны, выступая против коррупции в высших эшелонах власти.

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ЮАР
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