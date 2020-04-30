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Выборы президента США - 2020

В Китае ответили на обвинение Трампа во вмешательстве в выборную кампанию США

В МИД КНР подчеркнули, что в республике не заинтересованы быть втянутыми во внутренние дела Штатов

ПЕКИН, 30 апреля. /ТАСС/. Выборы президента Соединенных Штатов являются внутренним делом этой страны, и Китай не испытывает никакого интереса к вмешательству в данный процесс. Об этом в четверг в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Президентские выборы в Соединенных Штатах являются внутренним делом [этой страны]. У нас нет никакого интереса вмешиваться в них. В то же время мы надеемся, что граждане США не будут втягивать Китай в их избирательную кампанию", - заявил Гэн Шуан.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп в интервью информационному агентству Reuters заявил о том, что, по его мнению, власти Китая хотят его поражения на предстоящих президентских выборах. Трамп также отметил, что Пекин заинтересован в победе предполагаемого кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, который якобы может ослабить давление Соединенных Штатов на Китай в торговле и по ряду других вопросов.

Теги
СШАКитайВыборы президента США - 2020
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