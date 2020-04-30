В ДНР заявили, что сбили два украинских разведывательных беспилотника

ДОНЕЦК, 30 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, которые корректировали ведение огня по окраинам Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции.

"Благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделений противовоздушной обороны украинский беспилотник был сбит, что заставило нападавших прекратить обстрел", - цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.

В Народной милиции уточнили, что, в частности, был сбит беспилотник типа ASU-1 "Валькирия", который корректировал ведение артиллерийского огня по поселку Старомихайловка на западе Донецка, где в результате обстрела было повреждено три частных дома. Второй беспилотник-квадрокоптер был сбит на севере Донецка. Он корректировал минометный огонь по району "Вольво-центра".

Договоренности, принятые на встречах Контактной группы в Минске, позволяют использовать беспилотные летательные аппараты в прилегающих к линии соприкосновения районах Донбасса только наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Несмотря на это, украинская армия регулярно задействует БЛА.