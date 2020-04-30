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Новый состав Рады впервые обратится к другим парламентам с заявлением об "агрессии" России

Рада обвиняет Москву в совершении действий, направленных "против территориальной целостности и суверенитета Украины"

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Верховная рада нового состава, большинство которой составляют депутаты от президентской "Слуги народа", впервые одобрила постановление об обращении к парламентам иностранных государств и международным организациям с призывом "усилить внешнее давление на Российскую Федерацию с целью прекращения ее вооруженной агрессии против Украины". Ранее подобное заявление принималось неоднократно, но предыдущим созывом Рады.

"Постановление имеет целью одобрить обращение Верховной рады к парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям международных организаций с призывом усилить внешнее давление на РФ с целью прекращения ее вооруженной агрессии против Украины, выполнения соответствующих решений международных организаций и международных судебных инстанций, освобождения временно оккупированных территорий и возвращения России в международное правовое поле", - сказано в тексте принятого в четверг в украинском парламенте документа.

В обращении, кроме прочего, Рада обвиняет Россию в совершении действий, направленных "против территориальной целостности и суверенитета Украины", а также в невыполнении минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе; призывает парламенты и международные организации усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на РФ "до полного прекращения вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины"; просит придерживаться "политики непризнания аннексии Автономной республики Крым и города Севастополь", а также использовать все механизмы для освобождения удерживаемых в России граждан Украины; требует от РФ "отказаться от расширения агрессивных действий в черноморском регионе" и наращивания военных сил в Черном и Азовском морях; призывает осудить строительство моста через Керченский пролив, а также отказаться "от всех видов военного сотрудничества с РФ, включая проведение совместных военных учений и передачу оборонных технологий".

Согласно решению Рады, текст постановления вступает в силу со дня его принятия и безотлагательно должен быть направлен иностранным парламентам и международным организациям. Авторами обращения являются депутаты от нескольких политических сил, в том числе от "Слуги народа", Европейской солидарности", "Голоса". В то же время сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что эта политическая сила против такого обращения, считает его "пустым" и что оно "ни на шаг не приблизит мир в Донбассе".

Госпереворот на Украине

После переворота на Украине и отстранения от власти президента Виктора Януковича в феврале 2014 года на востоке страны начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. При этом Киев обвинил Москву во вмешательстве в конфликт на стороне Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.

В январе 2015 года Верховная рада приняла постановление, которым признала Россию "страной-агрессором". Украина также неоднократно принимала решения о введении в отношении России, ее граждан и компаний, различного рода санкций.

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