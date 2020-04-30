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Корабль ВМС США второй раз за неделю зашел в Южно-Китайское море

По словам представителя 7-го флота Реана Момсена, миссия крейсера Bunker Hill "зафиксировала право на свободную навигацию в районе архипелага Спратли в соответствии с международным правом"

ТАСС, 30 апреля. Ракетный крейсер 7-го флота США Bunker Hill совершил 29 апреля заход в Южно-Китайское море в районе архипелага Спратли (китайское название - Наньша), который Пекин считает своим, спустя всего день после того, как подобный маневр осуществил другой американский корабль. Об этом сообщает в четверг телекомпания СNN со ссылкой на представителя 7-го флота Реана Момсена.

По словам Момсена, миссия крейсера Bunker Hill "зафиксировала право на свободную навигацию в районе архипелага Спратли в соответствии с международным правом". 28 апреля в Южно-Китайское море с аналогичной задачей зашел американский эсминец Barry, курс которого пролегал возле Парасельских островов (китайское название - Сиша). Народно-освободительная армия Китая уже выразила протест в связи с маневрами Barry.

Маневры американского флота в спорной акватории проходят на фоне роста претензий в адрес Китая со стороны Вашингтона, который считает, что Пекин скрывал информацию о пандемии коронавируса, а теперь использует вызванный ей мировой кризис, чтобы оказать давление на соседние страны.

Территориальные споры в Южно-Китайском море ведутся вокруг Парасельских островов (Сиша), на которые претендуют Китай и Вьетнам; а также архипелага Спратли (Наньша), права на который заявляют Китай, Бруней, Вьетнам, Малайзия, Филиппины. США не признают право Китая на Парасельские острова и архипелаг Спратли и обвиняют Пекин в их милитаризации.

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