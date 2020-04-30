В Киеве мелкие предприниматели второй день пикетируют кабмин, требуя ослабить карантин

В четверг акция не такая многочисленная, как накануне. На площади перед правительством собрались около 200 предпринимателей из разных регионов. Усиленные наряды полиции, которые следят за порядком в правительственном квартале, призывают организаторов и участников акции соблюдать карантин и не нарушать общественный порядок.

Владельцы малых предприятий свое требование прекратить карантин в стране обосновывают тем, что их бизнес простаивает, однако они вынуждены платить сотрудникам зарплаты, а также оплачивать договора аренды и выполнять другие финансовые обязательства. Кроме того, люди утверждают, что считают несправедливыми правила карантина, поясняя, что их придерживаются только представители малого бизнеса, в то время как средний бизнес, а также крупные торговые сети продолжают работать.

Накануне прошла акция с аналогичными требованиями. Пикетчики машинами перекрывали все подъезды к улице Грушевского, где находится кабинет министров.

Карантин из-за коронавируса правительство Украины ввело 17 марта. С того момента были закрыты почти все магазины и объекты предоставления услуг, кроме продуктовых, аптек и АЗС. Позднее правительство разрешило работу зоомагазинов, химчисток и ряда других объектов. В среду правительство разрешило деятельность продовольственных рынков.

Ослабление карантинных мер по решению властей может начаться с 11 мая, если не будет существенного ухудшения эпидемической ситуации в стране. 24 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил программу выхода из карантина, которая состоит из пяти этапов. По его словам, в первую очередь украинцам могут разрешить посещать парки и скверы, а также возобновить работу магазинов оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами. Согласно представленному плану, данный этап начнется, если в течение 10 дней подряд процентное соотношение новых случаев к общему числу заболевших будет неизменно или не более 5%.

Первый случай коронавируса на Украине зафиксирован 3 марта. По состоянию на утро понедельника, в стране подтверждено 10 406 случаев коронавируса.