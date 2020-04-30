{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Киеве мелкие предприниматели второй день пикетируют кабмин, требуя ослабить карантин

Они считают несправедливыми правила карантина, поскольку их придерживаются только представители малого бизнеса, а средний бизнес и крупные торговые сети продолжают работать

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Представители малого бизнеса второй день подряд проводят пикет под стенами правительства Украины, требуя ослабить меры карантина, которые введены 17 марта из-за пандемии коронавируса.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В четверг акция не такая многочисленная, как накануне. На площади перед правительством собрались около 200 предпринимателей из разных регионов. Усиленные наряды полиции, которые следят за порядком в правительственном квартале, призывают организаторов и участников акции соблюдать карантин и не нарушать общественный порядок.

Владельцы малых предприятий свое требование прекратить карантин в стране обосновывают тем, что их бизнес простаивает, однако они вынуждены платить сотрудникам зарплаты, а также оплачивать договора аренды и выполнять другие финансовые обязательства. Кроме того, люди утверждают, что считают несправедливыми правила карантина, поясняя, что их придерживаются только представители малого бизнеса, в то время как средний бизнес, а также крупные торговые сети продолжают работать.

Накануне прошла акция с аналогичными требованиями. Пикетчики машинами перекрывали все подъезды к улице Грушевского, где находится кабинет министров.

Карантин из-за коронавируса правительство Украины ввело 17 марта. С того момента были закрыты почти все магазины и объекты предоставления услуг, кроме продуктовых, аптек и АЗС. Позднее правительство разрешило работу зоомагазинов, химчисток и ряда других объектов. В среду правительство разрешило деятельность продовольственных рынков.

Ослабление карантинных мер по решению властей может начаться с 11 мая, если не будет существенного ухудшения эпидемической ситуации в стране. 24 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил программу выхода из карантина, которая состоит из пяти этапов. По его словам, в первую очередь украинцам могут разрешить посещать парки и скверы, а также возобновить работу магазинов оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами. Согласно представленному плану, данный этап начнется, если в течение 10 дней подряд процентное соотношение новых случаев к общему числу заболевших будет неизменно или не более 5%.

Первый случай коронавируса на Украине зафиксирован 3 марта. По состоянию на утро понедельника, в стране подтверждено 10 406 случаев коронавируса.

Теги
УкраинаПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В МИД Китая ответили на слова Трампа о запоздалых действиях по сдерживанию коронавируса
Официальный представитель МИД страны Гэн Шуан заявил, что США должны понять, что их настоящим врагом является не Китай, а коронавирус
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС