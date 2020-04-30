{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Комиссия Рады заявила о непричастности России к пожару на военных складах в 2017 году

Расследование инцидента продлили еще на полгода

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Верховная рада продлила на полгода работу временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию взрывов на складах боеприпасов, которые произошли в 2014-2018 годах. Такое решение в четверг на внеочередном заседании парламента поддержали 332 депутата при минимально необходимых 226.

Продлить расследование еще на полгода просил глава ВСК Давид Арахамия, отчитавшись о ее работе за прошлые шесть месяцев.

Комиссия, по его словам, изучив материалы по пожару на крупнейшем на Украине складе боеприпасов Министерства обороны вблизи города Балаклея Харьковской области в марте 2017 года, пришла к выводу, что РФ непричастна к случившемуся, опровергнув тем самым версию, которой придерживались правоохранительные органы при президенте Украины Петре Порошенко.

Как сказал Арахамия, версия об атаке российского беспилотника, которую поддерживали в генпрокуроре и Службе безопасности Украины, несостоятельна, о чем свидетельствуют результатах экспертизы. Так, по его словам, Харьковский НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса установил, что в момент взрыва в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, а пожар начался с подрыва зарядов, которые заранее были заложены в землю. "Воронка в районе первых взрывов образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тротил, гексоген, ТЭН, что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия", - процитировал он экспертов.

По словам парламентария, судя по размеру воронки, для этого в землю должны быть заложены два ряда кумулятивно-фугасных зарядов по пять штук в каждом - около 760 кг взрывчатки. Арахамия выразил мнение, что заложить незаметно столько кумулятивно-фугасных зарядов невозможно, а их установка требует специальных знаний и навыков. Это дает основания предполагать, что все делалось в условиях очевидности для военнослужащих части и не за один день. Но в материалах дела этого нет, отметил депутат. Таким образом, комиссия рассчитывает, что следствие проверит все доказательства и сосредоточится на версии умышленного подрыва складов изнутри.

Заслушав отчет ВСК, Рада рекомендовала силовым структурам страны принять меры для реагирования по фактам, изложенным комиссией, а также обязала правительство и силовые органы содействовать работе комиссии и обеспечить ее необходимой информацией, материалами и документами.

Пожар в Балаклее

Пожар с последующей детонацией танковых и артиллерийских снарядов на территории военного склада в Балаклее начался 23 марта 2017 года ночью. Было уничтожено почти 70% боеприпасов. Глава комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявлял тогда, что стоимость уничтоженных боеприпасов составляла $1 млрд. Позже в Минобороны сообщили, что после ЧП в Балаклее к дисциплинарной ответственности были привлечены около 80 человек.

Крупные пожары и взрывы с 2014 по 2018 год, кроме Балаклеи, произошли также на складах боеприпасов в городе Ичня Черниговской области, Калиновка вблизи Винницы, в городе Сватово Луганской области и в Кривом Роге Днепропетровской области.

Теги
УкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В МИД Китая ответили на слова Трампа о запоздалых действиях по сдерживанию коронавируса
Официальный представитель МИД страны Гэн Шуан заявил, что США должны понять, что их настоящим врагом является не Китай, а коронавирус
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС