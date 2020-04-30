Комиссия Рады заявила о непричастности России к пожару на военных складах в 2017 году

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Верховная рада продлила на полгода работу временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию взрывов на складах боеприпасов, которые произошли в 2014-2018 годах. Такое решение в четверг на внеочередном заседании парламента поддержали 332 депутата при минимально необходимых 226.

Продлить расследование еще на полгода просил глава ВСК Давид Арахамия, отчитавшись о ее работе за прошлые шесть месяцев.

Комиссия, по его словам, изучив материалы по пожару на крупнейшем на Украине складе боеприпасов Министерства обороны вблизи города Балаклея Харьковской области в марте 2017 года, пришла к выводу, что РФ непричастна к случившемуся, опровергнув тем самым версию, которой придерживались правоохранительные органы при президенте Украины Петре Порошенко.

Как сказал Арахамия, версия об атаке российского беспилотника, которую поддерживали в генпрокуроре и Службе безопасности Украины, несостоятельна, о чем свидетельствуют результатах экспертизы. Так, по его словам, Харьковский НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса установил, что в момент взрыва в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, а пожар начался с подрыва зарядов, которые заранее были заложены в землю. "Воронка в районе первых взрывов образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тротил, гексоген, ТЭН, что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия", - процитировал он экспертов.

По словам парламентария, судя по размеру воронки, для этого в землю должны быть заложены два ряда кумулятивно-фугасных зарядов по пять штук в каждом - около 760 кг взрывчатки. Арахамия выразил мнение, что заложить незаметно столько кумулятивно-фугасных зарядов невозможно, а их установка требует специальных знаний и навыков. Это дает основания предполагать, что все делалось в условиях очевидности для военнослужащих части и не за один день. Но в материалах дела этого нет, отметил депутат. Таким образом, комиссия рассчитывает, что следствие проверит все доказательства и сосредоточится на версии умышленного подрыва складов изнутри.

Заслушав отчет ВСК, Рада рекомендовала силовым структурам страны принять меры для реагирования по фактам, изложенным комиссией, а также обязала правительство и силовые органы содействовать работе комиссии и обеспечить ее необходимой информацией, материалами и документами.

Пожар в Балаклее

Пожар с последующей детонацией танковых и артиллерийских снарядов на территории военного склада в Балаклее начался 23 марта 2017 года ночью. Было уничтожено почти 70% боеприпасов. Глава комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявлял тогда, что стоимость уничтоженных боеприпасов составляла $1 млрд. Позже в Минобороны сообщили, что после ЧП в Балаклее к дисциплинарной ответственности были привлечены около 80 человек.

Крупные пожары и взрывы с 2014 по 2018 год, кроме Балаклеи, произошли также на складах боеприпасов в городе Ичня Черниговской области, Калиновка вблизи Винницы, в городе Сватово Луганской области и в Кривом Роге Днепропетровской области.