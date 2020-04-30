Рада одобрила упрощенную процедуру рассмотрения поправок к "антиколомойскому закону"

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Верховная рада приняла решение рассмотреть так называемый "антиколомойский" закон о банковской деятельности во втором чтении по упрощенной процедуре. За соответствующее постановление о применении специальной процедуры рассмотрения поправок к закону проголосовали 255 при 226 необходимых.

Принятие закона о банках - одно из условий Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления Украине кредита.

Ранее к этому закону депутаты подали рекордные 16,5 тыс. правок, что делало возможным его принятие не ранее осени и означало отсрочку получения кредита. Для ускорения процесса Рада одобрила изменения в регламент своей работы с упрощенным порядком рассмотрения поправок. Он предусматривает, что, если к законопроекту вносится больше поправок, чем в нем есть пунктов, но общее их число составляет не менее 500, то такой законопроект может рассматриваться по специальной процедуре.

Специальная процедура, по которой теперь решением депутатов будет рассмотрен законопроект о банковской деятельности, означает, что каждая фракция и группа могут настаивать на рассмотрении до пяти поправок, а депутат - на рассмотрении одной неучтенной комитетом поправки.

Затем профильный комитет должен в течение двух суток подготовить новую сравнительную таблицу с поправками, на которых настаивают фракции, группы и депутаты, после чего документ выносится в сессионный зал. Как прогнозировали во фракции "Слуга народа", по упрощенной процедуре "антиколомойский" законопроект может быть принят в течение одного пленарного дня.

Законопроект о банках

Законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, который называют "антиколомойским", Рада приняла в первом чтении еще 10 сентября 2019 года. Ключевым положением закона является запрет на возвращение национализированных банков бывшим владельцам. Он направлен в первую очередь против олигарха Игоря Коломойского - бывшего главного акционера национализированного "Приватбанка". Коломойский сейчас через суды пытается доказать, что национализация была незаконной.

Закон также позволит сделать неотвратимым процесс вывода банков с рынка. Решение Национального банка о ликвидации банков, согласно положениям документа, нельзя будет отменить через суд.

Эти нормы закона подверглись острой критике со стороны украинских политиков, общественных деятелей. Бывший министр юстиции Елена Лукаш выразила мнение, что законопроект является не столько "антиколомойским", сколько "антибанковским" в целом. "Идеология проекта такова, что любой банк, а значит, и имущество вкладчиков зависят от решения Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов. Решения эти обжаловать практически невозможно", - заявила она в эфире одного из украинских телеканалов. Экс-министр также добавила, что после принятия этого закона "хранить деньги в банках для украинцев будет крайне легкомысленным поступком".