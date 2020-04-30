В ООН призвали США отменить санкции против Кубы

ЖЕНЕВА, 30 апреля. /ТАСС/. Американские санкции против Кубы, препятствующие в условиях пандемии коронавируса закупке лекарств, медицинского оборудования и продовольствия, должны быть отменены. С таким призывом обратились в четверг к США эксперты ООН в области прав человека.

"Мы призываем США отменить меры, направленные на создание торговых барьеров, а также заградительные тарифы, квоты и нетарифные меры, включая те, что препятствуют финансированию закупок лекарств, медицинского оборудования, продовольствия и предметов первой необходимости", - говорится в совместном заявлении, которое подписали семь спецдокладчиков Совета ООН по правам человека.

Они напомнили, что Соединенные Штаты проигнорировали неоднократные призывы о снятии санкций, "подрывающих способность Кубы и других стран эффективно реагировать на пандемию и спасать жизни". По словам экспертов, "в чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией, отсутствие желания со стороны правительства США приостановить санкции" может усилить "огромные физические и психологические страдания" пострадавших от пандемии людей.