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Закрытие границ вдвое снизило число запросов на политическое убежище в ЕС

До пандемии коронавируса наблюдался постоянный рост количества прошений, отмечается в отчете Европейского агентства по вопросам предоставления убежища

БРЮССЕЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Закрытие как внешних, так и внутренних границ Евросоюза из-за пандемии коронавируса уже вдвое снизило количество прошений о предоставлении политического убежища. Об этом говорится в опубликованном в четверг очередном отчете Европейского агентства по вопросам предоставления убежища (EASO).

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"Количество запросов на предоставлении убежища в ЕС сократилось практически вдвое в марте, когда меры по сдерживанию пандемии коронавируса были введены в действие. В марте в странах ЕС были поданы 34 737 прошений об убежище, что оказалось на 43% ниже, чем в феврале. До пандемии коронавируса в ЕС наблюдался постоянный рост количества прошений о предоставлении убежища. В январе количество прошений составило 65,3 тыс., а в феврале 61,1 тыс. Эти цифры на 16% выше, чем показатели за первые два месяца 2019 года", - говорится в документе.

При этом в большинстве стран ЕС карантины и закрытие границ произошло не в начале, а лишь к середине марта, таким образом, когда станет известна статистика за апрель, можно ожидать дальнейшего падения количества вновь прибывших в ЕС иностранных мигрантов.

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