В Киеве заявили, что Саакашвили не назначат на пост вице-премьера Украины

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не будет назначен вице-премьером по вопросам реформ в правительстве Украины. Об этом заявил в четверг глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

"У нас есть достаточно голосов в парламенте, чтобы принять решение о назначении Саакашвили вице-премьером. Но, по моей информации, будет другое решение, и президент уже отработал его с господином Михаилом [Саакашвили]", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах Рады.

По словам главы фракции, рассматривается "другой формат, который обеспечит успех программы, которую он [Саакашвили] хочет выполнять".

При этом он не сказал, где будет работать Саакашвили, в кабмине или офисе президента. "Где именно, будет сообщено, возможно, уже сегодня или в начале следующей недели", - ответил Арахамия.

Ранее Саакавшили сообщил, что президент Владимир Зеленский пригласил его в свою команду и предложил пост вице-премьера по вопросам реформ. Он даже провел ряд встреч с депутатами разных фракций.

Бывший президент Украины Петр Порошенко в 2015 году пригласил Саакашвили в страну, наделил его гражданством и назначил главой Одесской области. Однако вскоре между ними произошел конфликт, и в июле 2017 года, когда Саакашвили был за рубежом, Порошенко лишил его гражданства. В сентябре 2017 года политик при поддержке соратников смог вернуться на территорию Украины и пытался через суд получить статус гражданина, который нуждается в защите, однако в феврале 2018 года его задержали и выдворили в Польшу, после чего он уехал в Нидерланды.

Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство. В конце того же месяца он вновь приехал на Украину.