Маас: очередная встреча глав МИД "нормандской четверки" может состоятся через месяц

БЕРЛИН, 30 апреля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом и неполная реализация решений, достигнутых на встрече лидеров России, Германии, Франции и Украины в Париже, препятствуют проведению нового саммита "нормандской четверки". Об этом заявил журналистам в четверг министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас по итогам переговоров с коллегами из России, Франции и Украины, которые из-за пандемии прошли в режиме видеоконференции.

"Не только коронавирус стоит на пути к саммиту, но, в том числе, и он", - сказал Маас. "Реализация принятых решений в связи с эпидемией осложнилась, поэтому мы вынуждены сегодня встречаться на этом уровне [глав МИД]", - отметил министр. "Для нового саммита надо реализовать решения [саммита в Париже]", - считает Маас.

"Мы договорились, что через ближайшие четыре недели - примерно через месяц - вновь встретимся [в режиме видеоконференции]", - сообщил германский министр. "Мы считаем необходимым на следующей встрече глав МИД приложить усилия для действительной реализации принятых решений с тем, чтобы создать условия для проведения в обозримом будущем нового саммита в нормандском формате", - сказал он.

"Мяч находится в равной степени на половине поля России и Украины, каждая сторона должна внести свой вклад, чтобы реализовать решения и освободить путь для проведения следующего саммита", - сказал Маас. "Некоторые пункты можно очень быстро выполнить, и мы хотим политически сопровождать данный процесс и придать ему новый импульс, прежде всего в вопросах создания новых пунктов пропуска, разминирования и обмена пленными", - сказал глава МИД ФРГ. "Это пункты, где можно большего достигнуть", - считает Маас. По его словам, переговоры в нормандском формате "в предстоящие недели" будут продолжены на уровне экспертов. "Мы активизируем работу, - заверил Маас. - Мы должны будем ускорить определенные вещи".

Важные вопросы

Маас сообщил, что главы МИД стран "нормандской четверки" считают необходимым продолжить усилия по обмену удерживаемыми лицами. "Два обмена, осуществленные с декабря, очень радуют, но мы были едины во мнении, что срочно необходим новый прогресс в этой области, - подчеркнул он. - Нужно доказать, что за словами последуют дела".

По мнению министра, в складывающихся условиях "пандемия должна быть призывом еще быстрее" работать над разрешением конфликта. Он признал, что эпидемия коронавирусной инфекции осложняет реализацию решений декабрьского саммита, но подчеркнул, что она не является оправданием.

Глава МИД ФРГ указал на важность деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. "Мы были едины во мнении, что работа ОБСЕ на Украине именно сейчас необходима. Это для нас также означает, что СММ должна действовать беспрепятственно, в том числе, на территории, подконтрольной сепаратистам", - сказал Маас.

Министр подчеркнул также важность установления долгосрочного режима прекращения огня в Донбассе. "Мы приняли решение о том, что трехсторонняя Контактная группа подготовит практические условия и определит дату [начала перемирия]", - отметил глава МИД ФРГ. По его словам, "самым важным остается достижение долгосрочного и всеобъемлющего перемирия". "Оно должно подлежать контролю, и для этого мы нуждаемся в СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - подчеркнул Маас.

Германский министр также призвал открыть новые пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе. "Должны быть созданы новые пункты пропуска", - сказал он. "Об этом мы также сегодня говорили. Существует только пять переходов. <...> Этого слишком мало", - считает Маас. "Это экзистенциальный вопрос для многих людей на месте", - указал он. Глава МИД ФРГ призвал использовать предстоящие летние месяцы для восстановления разрушенной инфраструктуры Донбасса. "

"Важно также разминирование. Время года также здесь может позволить добиться большего, чем в прошлом", - заявил Маас, добавив, что, прежде всего, разминирование следует осуществить в районах школ, детских садов, КПП. "Было достигнуто единодушие по этому вопросу, и я надеюсь, что это сейчас будет реализовано", - сказал министр.