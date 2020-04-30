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Куба ожидает от США надлежащего расследования атаки на ее посольство в Вашингтоне

В МИД страны также призвали Вашингтон соблюдать обязательства по охране дипмисии

ГАВАНА, 30 апреля. /ТАСС/. Руководство Кубы ждет от властей США результатов расследования обстрела в ночь на четверг здания посольства республики в Вашингтоне и призывает соблюдать обязательства по охране дипмисии. Соответствующее заявление в четверг распространило министерство иностранных дел острова.

"Правительство Кубы ожидает надлежащего расследования со стороны властей США в отношении личности и мотивов автора этой агрессии, а также обстоятельств, связанных с этим актом. Госдепартаменту [США] известно о случившемся. Государства обязаны принимать все необходимые меры для защиты зданий аккредитованных дипломатических представительств от любого вторжения или ущерба и не позволять нарушать спокойствие миссий или их достоинство", - говорится в документе. Ведомство отметило, что в результате стрельбы никто не пострадал, но нанесен ущерб зданию посольства.

В ночь на четверг мужчина открыл огонь по зданию посольства Кубы в Вашингтоне. Рядом с диппредставительством был припаркован внедорожник бордового цвета, вероятно, связанный с подозреваемым, отметили в полиции. В машине обнаружен американский флаг и белая маска. Правоохранительные органы США задержали стрелявшего, однако пока не обнародовали информацию о мотивах подозреваемого.

Работа посольства Кубы в США была возобновлена в 2015 году после восстановления двусторонних дипломатических отношений между странами при предыдущей американской администрации во главе с экс-президентом Бараком Обамой.

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