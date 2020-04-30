В Киеве заявили, что готовы к диалогу с украинцами в Донбассе, но не с ДНР и ЛНР

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Украина не будет вести диалог об урегулировании конфликта в Донбассе с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам видеоконференции глав МИД "нормандской четверки".

"Украина готова говорить с украинцами, которые проживают на оккупированных территориях, мы даже стремимся к нему. Но мы не должны говорить с незаконными формированиями", - сказал он.

По словам Кулебы, Украина "готова к диалогу по любым чувствительным вопросам, но не будет пересекать свои "красные линии".

Новый саммит

Кулеба заявил, что новый саммит в "нормандском формате" будет проведен, но после выполнения решений предыдущей встречи 9 декабря в Париже.

"Никто не сомневается в том, что берлинский саммит должен быть проведен. Никто не сомневается в том, что мы должны прийти к нему с выполненными задачами, поставленными на парижском саммите. Все мы хотим двигаться путем решения проблем", - сказал он.

Кулеба добавил, что новый саммит в "нормандском формате" с повести дня никто не снимал, но к для того, чтобы он состоялся, необходимо пройти определенный путь. "Есть понимание того, что саммит нужен, но устанавливать сроки его проведения сейчас было бы слишком рано", - добавил он. Глава МИД Украины также выразил надежду на продолжения диалога пока в режиме видеоконференций, а после пандемии - "в полноценном формате".