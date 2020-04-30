Лига арабских государств призвала к срочной встрече посредников по Ближнему Востоку

КАИР, 30 апреля. /ТАСС/. Лига арабских государств (ЛАГ) призвала в четверг "квартет" международных посредников по Ближнему Востоку (ЕС, ООН, Россия и США) провести срочную встречу, чтобы сохранить шансы на мир между палестинцами и израильтянами. Об этом говорится в распространенном итоговом заявлении состоявшегося по видеоконференции внеочередного заседания Совета Лиги на уровне глав МИД арабских стран, посвященного планам Израиля аннексировать часть Западного берега реки Иордан.

"Призываем "квартет" международных посредников провести экстренную встречу, чтобы сохранить шансы на мир и политическое урегулирование на основе принципа двугосударственности, - отмечается в документе. - Мировое сообщество должно занять позицию в соответствии с международными резолюциями и решениями по продолжению мирного процесса, включая дорожную карту мирного урегулирования и Арабскую мирную инициативу, призванные заставить израильские оккупационные власти прекратить осуществление своих колониальных планов через аннексию, расширение поселений и начатую в 1967 году оккупацию".

Одновременно с этим главы МИД призвали Европейский союз "оказать давление на оккупационное правительство", чтобы оно остановило реализацию своих планов. В Лиге убеждены, что ООН и Совбез должны также взять на себя ответственность за сохранение мира и безопасности и недопущения реализации планов Израиля, идущих вразрез с нормами международного права и международными резолюциями. Министры обратились также к американской администрации с требованием "соблюдать Устав ООН и все международные резолюции, касающиеся ближневосточного конфликта".

"Реализация планов Израиля по включению любой части оккупированных в 1967 году палестинских территорий, включая долину реки Иордан и север Мертвого моря, а также районов, где расположены еврейские поселения, является новым военным преступлением и вопиющим нарушением Устава и резолюций ООН и международного права", - указал Совет Лиги. - "Арабские страны будут политическими, дипломатическими и правовыми средствами поддерживать любые решения и шаги Государства Палестина для противодействия этим планам Израиля по аннексии и колониальной экспансии".

Арабские страны договорились также оказывать финансовую поддержку Палестине с целью противодействия израильским планам, а также борьбы с пандемией нового коронавируса в условиях складывающегося на палестинских территориях тяжелого экономического положения.

Планы Израиля по аннексии части Западного берега

В середине апреля исполнительный глава ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт направил послание ряду мировых лидеров, в том числе генсеку ООН, главам внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Китая, России, США, Франции и верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, в котором описал всю серьезность складывающейся на палестинских территориях ситуации. "Израильская оккупация использовала кризис для достижения планов по аннексии районов Западного берега, расширения поселений и ужесточения контроля над жителями Восточного Иерусалима", - заявил он в письме, предупредив "об опасной и четкой тенденции израильских лидеров воспользоваться связанными с пандемией COVID-19 чрезвычайными глобальными обстоятельствами для расширения своих поселенческих форпостов и навязывания новой реальности, особенно в Восточном Иерусалиме и его окрестностях". Он также отметил, что палестинцы, которые и до пандемии сталкивались с экономическими трудностями, сейчас вынуждены противостоять еще более серьезным вызовам.

В сентябре прошлого года израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил о планах аннексировать часть Западного берега реки Иордан, а в декабре заявил о намерении добиваться признания Вашингтоном распространения израильского суверенитета на Иорданскую долину. Госсекретарь США Майкл Помпео объявил 18 ноября 2019 года, что Вашингтон больше не считает, что еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. Позднее президент США Дональд Трамп вместе с Нетаньяху объявил в Вашингтоне ключевые положения плана мирного палестино-израильского урегулирования, заявив, в частности, о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

В декабре 2016 года СБ ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Израиль тогда отказался выполнять положения этого документа.