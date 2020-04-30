Чешские депутаты недовольны реакцией России на снос памятника Коневу в Праге

ПРАГА, 30 апреля. /ТАСС/. Комитеты по международным делам верхней и нижней палат чешского парламента выразили недовольство реакцией России на снос 3 апреля памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу, решение о демонтаже которого приняли муниципальные власти района Прага-6.

По словам заместителя председателя комитета по международным делам нижней палаты высшего законодательного органа Яна Липавского, чешские депутаты считают российскую реакцию "грубым вмешательством во внутренние дела" Чехии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал действия пражских властей, по решению который был демонтирован памятник, возмутительными и циничными. По его словам, они подрывают договоренности, которые лежат в основе двусторонних отношений на протяжении 30 лет.

Вскоре после демонтажа памятника президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет привлекать к уголовной ответственности за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Тем временем Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично. Эта статья, как пояснила позднее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, действует еще с 2014 года.

Недовольство чешских депутатов вызвал, в частности, подписанный Путиным закон. Они потребовали от МИД Чехии продемонстрировать максимально резкую позицию по этому вопросу.

На фоне скандала вокруг демонтажа памятника Коневу, против чего выступала чешская общественность и президент Чехии Милош Земан, в чешских СМИ появились резонансные публикации со ссылками на анонимные источники, в том числе о том что Россия якобы планирует отравление чешских политиков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Прага должна осознавать, какие последствия для двусторонних отношений будут иметь такие фейковые публикации, которые она охарактеризовала как "болезненные фантазии" и "граничащую с бредом грубую провокацию".

Между тем, чешское сетевое издание Aktualne.cz выступило с утверждением, что принявшие решение о демонтаже памятника полководцу члены муниципалитета района Прага-6 якобы боятся покидать Чехию, опасаясь быть задержанными за границей по международным ордерам на арест, которые может выдать Россия.

Позиция России

Как заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия ждет ответа от Чехии на предложение начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года при демонтаже памятника маршалу СССР Ивану Коневу. По его словам, Чехия, согласно упомянутому соглашению, обязана "свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу".

"Если чешская сторона, наши чешские коллеги подтвердили, что этот договор для них во всех своих пунктах продолжает быть обязательным, то мы от них ожидаем реакции на наше настоятельное предложение начать предметный разговор о том, почему данный пункт этого договора был грубо нарушен, о том, как это нарушение исправить. Мы такое предложение сделали, ожидаем ответа", - сказал министр.