Экс-помощник президента США Стоун подал апелляцию на приговор

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Осужденный экс-советник президента Дональда Трампа Роджер Стоун подал апелляцию в апелляционный суд столичного округа Колумбия на вынесенный ему ранее приговор. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных судебной инстанции.
"Я, Роджер Стоун, подаю апелляцию в апелляционный суд столичного округа Колумбия на вышеприведенное решение суда и постановление, в том числе на вынесенный приговор и на все связанные с ним постановления", - говорится в тексте.
Ранее суд столичного округа США отказал Стоуну в проведении нового процесса. Стоун был приговорен 20 февраля к трем годам и четырем месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний, попытки помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивание свидетеля.
Стоун был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января прошлого года. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера, завершившего расследование предполагаемых контактов окружения Дональда Трампа с россиянами в ходе избирательной кампании 2016 года, обвинили Стоуна в том, что тот пытался получить у организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Трамп ранее назвал судебный процесс над Стоуном несправедливым.