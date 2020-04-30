Экс-помощник президента США Стоун подал апелляцию на приговор

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Осужденный экс-советник президента Дональда Трампа Роджер Стоун подал апелляцию в апелляционный суд столичного округа Колумбия на вынесенный ему ранее приговор. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных судебной инстанции.

"Я, Роджер Стоун, подаю апелляцию в апелляционный суд столичного округа Колумбия на вышеприведенное решение суда и постановление, в том числе на вынесенный приговор и на все связанные с ним постановления", - говорится в тексте.

Ранее суд столичного округа США отказал Стоуну в проведении нового процесса. Стоун был приговорен 20 февраля к трем годам и четырем месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний, попытки помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивание свидетеля.