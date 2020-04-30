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Экс-помощник президента США Стоун подал апелляцию на приговор

Дональд Трамп ранее назвал судебный процесс над своим бывшим советником несправедливым

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Осужденный экс-советник президента Дональда Трампа Роджер Стоун подал апелляцию в апелляционный суд столичного округа Колумбия на вынесенный ему ранее приговор. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных судебной инстанции.

"Я, Роджер Стоун, подаю апелляцию в апелляционный суд столичного округа Колумбия на вышеприведенное решение суда и постановление, в том числе на вынесенный приговор и на все связанные с ним постановления", - говорится в тексте.

Ранее суд столичного округа США отказал Стоуну в проведении нового процесса. Стоун был приговорен 20 февраля к трем годам и четырем месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний, попытки помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивание свидетеля.

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Стоун был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января прошлого года. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера, завершившего расследование предполагаемых контактов окружения Дональда Трампа с россиянами в ходе избирательной кампании 2016 года, обвинили Стоуна в том, что тот пытался получить у организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Трамп ранее назвал судебный процесс над Стоуном несправедливым.

Теги
СШАКлинтон, ХиллариТрамп, ДональдМюллер, Роберт
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