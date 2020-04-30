Пандемия может привести к трехмесячному отставанию от графика закупки Пентагоном оружия

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Распространение нового коронавируса способно привести к "потенциальному трехмесячному замедлению", то есть отставанию от графика, программ закупки Министерством обороны США различных видов вооружений и военной техники. Об этом сообщила в четверг на брифинге для журналистов в Пентагоне заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

Она категорически отказалась уточнить, о каких именно программах идет речь. При этом Лорд признала, что сильнее всего пандемия, вызванная вспышкой нового коронавируса, сказалась к настоящему времени на таких сферах производства американского оружия и военной техники, как "авиация, кораблестроение и небольшие космические запуски".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. К настоящему времени коронавирусом заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера. Пандемия привела к возникновению глубокого мирового экономического кризиса. Согласно прогнозам Международного валютного фонда, в 2020 году мировую экономику ждет спад в размере 3%.