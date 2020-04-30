Силы безопасности Дании предотвратили теракт в Копенгагене

ТАСС, 30 апреля. Датская полиция совместно со Службой безопасности и разведки Дании провели спецоперацию в столице страны в связи с подозрением в подготовке теракта боевиками. Соответствующее заявление размещено в четверг на сайте полиции.

По ее данным, в планировании теракта подозреваются приверженцы радикальных религиозных течений.

Подробности операции не приводятся. Информация о том, сколько злоумышленников задержано в результате мероприятия, также пока не раскрывается. В ближайшее время представители правоохранительных органов страны готовятся провести пресс-конференцию.