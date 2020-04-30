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Кризис в Сирии

В Вашингтоне считают важным сохранение режима прекращения огня в Идлибе

При его выполнении можно найти политическое решение конфликта, отметил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов уверены в необходимости сохранения режима прекращения огня в Идлибе для политического урегулирования конфликта в Сирии. Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в четверг на видеоконференции в вашингтонском Атлантическом совете.

"Позиция США очень ясна. Во-первых, мы решительно поддерживаем режим прекращения огня. Мы решительно поддерживаем военные действия Турции. <...> Мы слышали из многих источников, в том числе даже из российских, что <...> режим прекращения огня оправдывает ожидания, что атаки со стороны различных террористических элементов находятся на рекордно низком уровне, что есть хорошие шансы на то, что перемирие будет соблюдаться", - сказал Джеффри.

"Мы абсолютно убеждены, что мы сможем найти политическое решение этого конфликта только при условии сохранения режима прекращения огня", - добавил спецпредставитель США по Сирии.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали ряд мер по урегулированию ситуации в провинции Идлиб. Достигнутые ими договоренности предусматривали, что боевые действия в зоне деэскалации будут прекращены по всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начали совместное патрулирование по трассе Алеппо - Латакия (М-4), вдоль которой будет создан коридор безопасности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАСирияТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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