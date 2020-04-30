Власти Германии договорились открыть для посетителей музеи, выставки, мемориалы

БЕРЛИН, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Германии договорились об открытии музеев, зоопарков, выставок, мемориалов и детских площадок по всей Германии. Как сообщило в четверг агентство DPA, такое решение принято по итогам видеоконференции с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министров федеральных земель.

Открытие возможно при условии соблюдения правил личной гигиены и социальной дистанции. Когда оно вступит в силу, пока не уточняется. Ранее отдельные регионы уже приняли решение об открытии ряда развлекательных и культурных учреждений. В Берлине, Саксонии-Анхальт, Тюрингии и Шлезвиге-Гольштейне на этой неделе заработали зоопарки. В Тюрингии открыты многие галереи и музеи. Власти Северного Рейна - Вестфалии в четверг объявили об открытии с 11 мая начальных школ. В Берлине в некоторых районах детские площадки уже открыты.

Каждый германский регион в борется с пандемией своими методами из-за различной эпидемической обстановки на юге и на севере, на западе и востоке страны.

В последние недели темпы распространения коронавируса в стране замедлились. Сейчас в ФРГ из 159 тыс. инфицированных выздоровели 123 тыс. Умерли от последствий 6,2 тыс.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли.