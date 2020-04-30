{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В НАТО заявили о планах вовлечь Грузию в систему "гибридной обороны" от России

В организации сообщили, что это необходимо связи с тем, что "безопасность в регионе Черного моря ухудшилась из-за действий России"
Штаб квартира НАТО EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Описание
Штаб квартира НАТО
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

ТБИЛИСИ, 30 апреля. /ТАСС/. НАТО собирается еще больше вовлечь Грузию в обеспечение безопасности на Черном море и с этой целью подключит республику к мерам "гибридной обороны" от России. Об этом говорится в опубликованном в четверг отрывке из интервью спецпредставителя генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймса Аппатурая радиостанции Общественного вещателя Грузии.

На эту тему

"В первую очередь, мы подключим Грузию к еще большим активностям, которые мы называем "гибридной обороной". У политического решения передать новый пакет поддержки есть две причины. Первая: Грузия входит в группу тех стран, которые не являются членами НАТО и с которыми у нас тесное двустороннее сотрудничество. Наше сотрудничество с Грузией является примерным и мы хотим его углубить", - сказал Аппатурай.

По его словам, это необходимо связи с тем, что "безопасность в регионе Черного моря ухудшилась" из-за действий России, а "гибридная оборона" необходима из-за кибератак и распространения дезинформации, которые, по мнению Аппатурая, организует Россия.

Он добавил, что НАТО собирается еще больше подключать Грузию к совместным учениям, а также вовлекать в это Школу институционального возрождения обороны (DIB), открытую в Тбилиси в 2016 году, как и Совместный центр тренировок и оценок НАТО (JTEC), работающий в республике с 2015 года.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, однако в то же время "важнейшей задачей" внешней политики страны новые власти назвали "поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".

Глава МИД России Сергей Лавров в 2019 году заявил, что вступление Грузии в НАТО подорвет остатки отношений РФ с альянсом. По его словам, "НАТО одержимо безостановочным расширением" и Москва видит в этом "стремление окружить Россию вражеским кольцом".

Российская сторона также неоднократно отвергала утверждения о причастности Москвы к кибератакам, в частности на грузинские правительственные сайты. Как отметил в феврале замглавы МИД РФ Андрей Руденко, Россия никуда не вмешивается и вмешиваться не собирается.

Теги
ГрузияРоссия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Боррель заявил, что фейки о "слабом ответе" ЕС на пандемию создают РФ, Китай, Иран и Сирия
По мнению главы внешнеполитической службы ЕС, дезинформация является "гибридной угрозой Евросоюзу"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС