В НАТО заявили о планах вовлечь Грузию в систему "гибридной обороны" от России

ТБИЛИСИ, 30 апреля. /ТАСС/. НАТО собирается еще больше вовлечь Грузию в обеспечение безопасности на Черном море и с этой целью подключит республику к мерам "гибридной обороны" от России. Об этом говорится в опубликованном в четверг отрывке из интервью спецпредставителя генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймса Аппатурая радиостанции Общественного вещателя Грузии.

"В первую очередь, мы подключим Грузию к еще большим активностям, которые мы называем "гибридной обороной". У политического решения передать новый пакет поддержки есть две причины. Первая: Грузия входит в группу тех стран, которые не являются членами НАТО и с которыми у нас тесное двустороннее сотрудничество. Наше сотрудничество с Грузией является примерным и мы хотим его углубить", - сказал Аппатурай.

По его словам, это необходимо связи с тем, что "безопасность в регионе Черного моря ухудшилась" из-за действий России, а "гибридная оборона" необходима из-за кибератак и распространения дезинформации, которые, по мнению Аппатурая, организует Россия.

Он добавил, что НАТО собирается еще больше подключать Грузию к совместным учениям, а также вовлекать в это Школу институционального возрождения обороны (DIB), открытую в Тбилиси в 2016 году, как и Совместный центр тренировок и оценок НАТО (JTEC), работающий в республике с 2015 года.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, однако в то же время "важнейшей задачей" внешней политики страны новые власти назвали "поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".

Глава МИД России Сергей Лавров в 2019 году заявил, что вступление Грузии в НАТО подорвет остатки отношений РФ с альянсом. По его словам, "НАТО одержимо безостановочным расширением" и Москва видит в этом "стремление окружить Россию вражеским кольцом".

Российская сторона также неоднократно отвергала утверждения о причастности Москвы к кибератакам, в частности на грузинские правительственные сайты. Как отметил в феврале замглавы МИД РФ Андрей Руденко, Россия никуда не вмешивается и вмешиваться не собирается.