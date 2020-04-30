Правительство нацсогласия Ливии отвергло предложение Хафтара о перемирии в рамадан

КАИР, 30 апреля. /ТАСС/. Президентский совет Правительства национального согласия (ПНС под руководством Фаиза Сарраджа) Ливии отверг в четверг объявленное командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром прекращение огня на период священного для мусульман месяца рамадан. Об этом сообщил ливийский телеканал Al Ahrar.

"Президентский совет ПНС отвергает перемирие Хафтара и заявляет, что мы продолжим наносить удары по всем представляющим угрозу очагам, где бы они ни находились". "Мы будем и дальше защищать себя и уничтожать незаконные группы по всей стране, - отмечается в обнародованном заявлении. - Все предыдущие нарушения вынудили нас никогда не верить тому, что называют перемирием, поскольку мы привыкли видеть предательство и измену".

По словам ПНС, "вопрос о любом прекращении огня для достижения реального перемирия требует международных гарантий и механизмов, что "решается путем активизации работы комитета в формате "пять плюс пять" под патронажем Миссии ООН по поддержке в Ливии.

В среду вечером ЛНА объявила о прекращении всех боевых действий в стране. "В ответ на призыв дружественных стран остановить боевые действия в священный месяц рамадан Генеральное командование объявляет о прекращении военных операций в одностороннем порядке, оставляя за собой право незамедлительно и жестко отвечать на любые нарушения со стороны террористических группировок", - заявил Хафтар.

Заявление прозвучало спустя два дня после того, как 27 апреля ЛНА, которая уже больше года ведет наступление на Триполи, объявила о взятии на себя управления государством. Тогда же Хафтар признал недействительным Схиратское политическое соглашение, ставшее базой для создания ПНС и Президентского совета (выполняет функции главы государства). Он пообещал работать над созданием условий для формирования постоянных гражданских институтов государства в соответствии с волей народа. Президентский совет заседающего в столице ПНС назвал заявление Хафтара "попыткой нового переворота".