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ВМС Британии проследил за проходом российского корвета через Ла-Манш

Британские моряки также отследили заправку российского корвета танкером "Академик Пашин"

ЛОНДОН, 30 апреля. /ТАСС/. Сторожевой корабль HMS Mersey Королевского флота Великобритании осуществил слежение за проходом российского корвета через пролив Ла-Манш. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Военно-морских сил Великобритании.

"Базирующийся в Портсмуте Mersey следовал вблизи за российским кораблем, корветом "Бойкий" типа "Стерегущий", во время прохода по проливу, приняв дежурство у Военно-морских сил Франции", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что британские моряки также отследили заправку российского корвета танкером "Академик Пашин".

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