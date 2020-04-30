ВМС Британии проследил за проходом российского корвета через Ла-Манш

ЛОНДОН, 30 апреля. /ТАСС/. Сторожевой корабль HMS Mersey Королевского флота Великобритании осуществил слежение за проходом российского корвета через пролив Ла-Манш. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Военно-морских сил Великобритании.

"Базирующийся в Портсмуте Mersey следовал вблизи за российским кораблем, корветом "Бойкий" типа "Стерегущий", во время прохода по проливу, приняв дежурство у Военно-морских сил Франции", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что британские моряки также отследили заправку российского корвета танкером "Академик Пашин".