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Кризис в Сирии

США надеются, что Турция окажет давление на террористов в Идлибе

С помощью Анкары Вашингтон также рассчитывает доставить гуманитарную помощь нуждающимся, отметил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты надеются, что Турция окажет давление на террористические группировки, в том числе на "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра") в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил в четверг спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри во время организованной вашингтонским Атлантическим советом видеоконференции.

"Мы надеемся, что Турция продолжит оказывать давление на находящиеся там [в Идлибе] террористические организации, самая сильная из которых - "Хайат Тахрир аш-Шам", - сказал дипломат, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента. - Велись перестрелки, было оказано некоторое давление на них. Мы надеемся, что оно будет продолжаться".

Джеффри также надеется, что с помощью Анкары Вашингтон сможет доставить гуманитарную помощь нуждающимся в Идлибе.

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции действовало 12 наблюдательных постов турецкой армии, которые следили за соблюдением режима прекращения огня.

Обстановка в идлибской зоне деэскалации резко обострилась в конце февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. В тот же день Турция начала в Сирии новую операцию под названием "Весенний щит", в рамках которой нанесла удары по сирийской армии.

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СШАСирияРоссияКризис в Сирии
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