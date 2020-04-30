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Меркель заявила, что вопрос турпоездок внутри Европы пока не стоит на повестке дня

В некоторых странах по-прежнему действует полный "локдаун", отметила канцлер Германии

БЕРЛИН, 30 апреля. /ТАСС/. Вопрос осуществления туристических поездок по Европе и летних отпусков пока не стоит на повестке дня в свете ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам видеоконференции с премьер-министрами федеральных земель ФРГ.

"Это сегодня пока невозможно прогнозировать. В некоторых европейских странах по-прежнему действует полный "локдаун" (режим жесткой изоляции - прим. ТАСС)", - указала Меркель. "Это не та тема, которая сейчас стоит на повестке дня", - подчеркнула канцлер.

Касаясь возможности работы ресторанов, Меркель отметила, что трудно контролировать, кто будет сидеть за одним столом - семья или люди, не проживающие под одной крышей. В этой связи решение об открытии гастрономических заведений пока не принято.

Теги
Меркель, АнгелаГермания
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